Kakvo će vrijeme biti idući tjedan otkriva meteorolog Darijo Brzoja

I dalje samo u polju malo povišenog ili izjednačenog tlaka, ali s tendencijom pada, i to uz približavanje doline s kojom će nam stići nova količina vlažnog i nestabilnog zraka. Atmosferski poremećaj preko naših krajeva premještat će se u utorak, a prije tog sutra zapuhat će i jako jugo. S južinom malo kiše moguće je u gorju i na sjevernom Jadranu, dok pravo jače naoblačenje i obilnija kiša u te krajeve stižu navečer i u noći na utorak.

Dakle, do nove promjene ostaje nam jedan cijeli dan. I počet ćemo ga lijepo. U ponedjeljak ujutro u većini krajeva prevladavat će sunčano, u gorju i na sjevernom Jadranu uz promjenjivu naoblaku. Vrlo rijetko tu onda i kap kiše. Zapuhat će umjereno, pa jako, a kasnije i olujno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti između 8 i 13, a duž Jadrana većinom od 15 do 19 stupnjeva. Jedino u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ipak bliže 10.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj, pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom i toplo. Oblačnije krajem dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 22 do 24 stupnja.

Podjednako toplo i u Slavoniji i Baranji: samo sunčanije. Tijekom dana ovdje će puhati slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj zadržat će se djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, te kao i svih dana do sad, povremeno će biti moguće i malo kiše. Prema večeri stiže jače naoblačenje te kiša, lokalno uz izraženije grmljavinske pljuskove moguće obilnija. I to prvo na zapadu regije. Jugo će poslijepodne pojačati na olujno. Dnevna temperatura bit će 20-ak do najviše 25 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, rijetko, možda sjevernije povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjereno i jako, prema kraju dana sve više i olujno jugo. Uz južinu i nepovoljne biometeorološke prilike, temperatura i ovdje još jednom može porasti do 25 stupnjeva.

A što učiniti kad je vani sunčano i 25, a u moru 22. Bez obzira na datum, ako imate priliku, sunčajte se i kupajte. Najbolje sredinom dana dok je sunca najviše.

U utorak nas očekuje promjenjivije vrijeme, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a može biti i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U srijedu opet više sunca, ujutro ponegdje magla, no dan, dva bit će svježije nego do sad. Poglavito ujutro. U utorak dakle toplo uz jak jugozapadnjak, pa u srijedu svježije uz vjetar sa sjevera, no u četvrtak će vjetar ponovno okrenuti pa nas pred vikend opet čeka toplije vrijeme, ali i nova promjena.

Neće ovaj tjedan biti baš povoljan za meteoropate. Vrijeme će se prilično mijenjati. I na Jadranu u utorak povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Jugo će slabjeti. U srijedu djelomice sunčano, a u četvrtak uz jačanje juga opet na sjevernom dijelu oblačnije uz mogućnost za malo kiše. Jutra malo svježija dok se dnevna temperatura na Jadranu idućih dana i neće toliko mijenjati.

U drugoj polovici tjedna, slijede nove kišne epizode. Za sad kišovito očekujemo u petak i još jednom u nedjelju, s tim da ni subota na moru ne izgleda baš sjajno. Morat ćemo malo žonglirati ovih dana s kišovitim i sunčanim razdobljima. Od cijelog tjedna, najbolje izgledaju, ponedjeljak i srijeda. Dijelom i četvrtak. Evo i kratkog sažetka prognoze za odabrana Hrvatska mjesta i gradove.

