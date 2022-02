U subotu nam stiže pogoršanje vremena. Meteorolog Nikola Vikić Topić prognozira dokad će trajati.

Još je malo više od mjesec dana do početka proljeća, u subotu ulazimo u zadnju trećinu zime, iako ona do sada nije pokazala svoje zube. U većini je zemlje do sada bilo 1 do 2 stupnja toplije od prosjeka, a bilo je i sušno. Nema naznaka niti da će zadnja trećina zime biti drugačija dugoročna prognoza i dalje ukazuju na iznadprosječnu toplinu.



Ipak, u subotu nam stiže nova fronta koja će destabilizirati atmosferu te donijeti dosta oblaka, kiše, vjetra i pad temperature. Već će se noćas vrijeme početi mijenjati. Pa će na zapadu kopna i sjevernom Jadranu do jutra biti potpuno oblačno, tmurno, s povremenom kišom.

U Slavoniji i Dalmaciji još suho uz sunčana razdoblja. I dalje će biti vjetrovito te relativno toplo, uz umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno do jako jugo. Na kopnu temperatura od 5 do 8, a na obali od 8 do 10.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj oblačno, često uz kišu. Vjetar će okrenuti na umjeren sjeveroistočni, a s njim stiže i zahladnjenje, pa će kiša u gorju prijeći u snijeg. Najviša temperatura od 10 do 13, a navečer oko 5.



U Slavoniji oblačno, povremeno uz kišu, češće na zapadu. Temperatura sredinom dana oko 15, no onda će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, pa će i zahladnjeti za 7, 8 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu te u gorju oblačno, uz kišu, povremeno i jaku. Na riječkom području te u Gorskom kotaru moguća je obilna količina. Puhat će umjereno do jako jugo koje predvečer okreće na jaku buru. Najviša temperatura oko 14, u gorju 10 do 12. Navečer hladnije, pa će kiša u gorju prijeći u snijeg.



U Dalmaciji poslijepodne sve oblačnije, ali još uvijek uz sunčana razdoblja. Lokalno može biti malo kiše ili ponekog pljuska, osobito na sjeveru. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura oko 16.



U nedjelju djelomice sunčano, ali malo hladnije. U ponedjeljak novo prolazno naoblačenje, poslijepodne s kišom, no već u utorak razvedravanje uz hladno jutro, oko nula stupnjeva.

I na obali u nedjelju razvedravanje, no u Dalmaciji su još ujutro mogući pljuskovi. U ponedjeljak naoblačenje uz jugo i kišu, no već u utorak opet sunčano. Tad će zapuhati jaka i olujna bura pa će biti hladnije.



Dakle, u subotu u većem dijelu zemlje oblačno, često uz kišu, osim u Dalmaciji gdje će većinom biti suho uz sunčana razdoblja. U nedjelju više sunca, ali i hladnije.

