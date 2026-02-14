Zahladnjenje će donijeti kišu i snijeg, a vozači moraju biti posebno oprezni: Meteorolog otkriva detalje

Novi atmosferski poremećaj donio nam je i novu kišu, južinu, uglavnom i nepovoljne biometeorološke prilike, pa ni ne čudi ako vam u svemu ovome nedostaje energije ili elana za bilo što.

Centar ciklone ili jedan od dva u noći sa subote na nedjelju ulazi u Jadran gdje će se dodatno produbiti, no u nedjelju tijekom dana već će odmicati i dalje na istok. Takvo pozicioniranje sustava povući će osjetno hladniji zrak s europskog kontinenta: zbog izraženog gradijenta tlaka očekuje nas i prilično vjetrovito vrijeme, u prvom redu u nedjelju: u unutrašnjosti će ponovno na nekoliko dana biti i osjetno hladnije.

Zahladnjenje donosi i nešto susnježice, u gorju snijega, no dan će u nedjelju ipak najvećim dijelom obilježiti upravo jak vjetar. U unutrašnjosti sjeverac, podno Velebita orkanski udari bure. Sasvim sigurno to će se odraziti i na promet, kako cestovni, tako i onaj pomorski. Putujete li, informirajte se o stanju na cestama i u lukama neposredno prije puta.

U noći, na jugu ponegdje jaki pljuskovi, izražena i obilna oborina. Može ih biti i ujutro. U početku još u mnogim krajevima promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u istočnim i gorskim predjelima sa susnježicom, a u višem gorju i snijegom. Sa sjevera i sjeverozapada naoblaka će se već prijepodne postupno krenuti kidati. Ide to uz svoju cijenu. Guranje stabilnije zračne mase sa sjevera donosi jak vjetar, a na Jadran i buru koja podno Velebita na udare može biti i orkanska. Stoga je na snazi za sjeverni Jadran narančasti, a drugdje žuti Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 6, a na Jadranu od 7 do 10 stupnjeva. No vjetar će pojačavati osjet hladnoće.

Tijekom dana prestanak oborine i smanjenje naoblake. Umjeren i jak sjeverni vjetar navečer će slabjeti. Temperatura će porasti do 6, 7 stupnjeva, no smirivanje vjetra, vedrina i pritjecanje hladnije zračne mase učinit će da se temperatura navečer vrlo brzo spusti do nule ili čak ispod.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će oborine postupno prestajati te će se naoblaka smanjivati. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura će biti između 5 i 7 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj također će se razvedravati, a na moru će dio dana potom i prevladavati sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. Vjetrovito i u gorju, a smirivat će se prema večeri. Dnevni maksimum temperature, u gorju će biti oko 5, a na moru 11 stupnjeva.

U Dalmaciji prijepodne još pljuskovi, osobito na jugu gdje ih rijetko može biti i kasnije. No od sredine dana i ovdje se očekuje smanjenje naoblake i razvedravanje sa sjevera. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima: slabjet će navečer. Najviša dnevna temperatura, od 10ak stupnjeva u zaleđu do 13 ili 14 na obali i otocima.

Prognoza za prvi dio tjedna

Nakon prolaznog smirivanja, u ponedjeljak nam stiže novo naoblačenje i mogućnost za još kiše, susnježice, a u višim predjelima snijega. U utorak poslijepodne češća sunčana razdoblja, a u srijedu će sunčano i prevladavati. Vjetar će mijenjati smjer, više puta, jutra će biti hladna, a dani prema sredini tjedna malo topliji.

I na Jadranu u ponedjeljak promjenjivo oblačno, poslijepodne s kišom i pljuskovima. Zatim će se naoblaka smanjivati. U utorak će biti djelomice, a u srijedu i na moru pretežno sunčano. Nakon bure u nedjelju, u ponedjeljak će zapuhati jugo, u utorak sjeverozapadnjak, potom bura, pa u srijedu poslijepodne opet jugo. Za razliku od svega drugoga, temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

Ako ste mislili da će od srijede napokon biti stabilno i sunčano, krivo ste mislili. U četvrtak i petak stiže nova kiša. Novo zatopljenje i južina, a za vikend onda novo zahladnjenje i bura.