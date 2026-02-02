Promjenjivo, a onda stižu jače oborine: Meteorolog otkriva gdje će ih pratiti grmljavina

Na južnom rubu vrlo prostrane Atlantske ciklone u toplo Sredozemlje prodire nestabilan oceanski zrak stvarajući ciklonalne vrtloge koji će povremeno zahvaćati i našu zemlju. Jedan takav prodor dolazi u utorak, s glavninom oborine u drugom dijelu dana i u srijedu, kada će na Jadranu biti i vrlo vjetrovito. Drugi prodor očekujemo u petak.

U utorak ujutro posvuda promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i to uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru. U noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i slabe oborine, uz mogućnost stvaranja poledice pri dodiru s hladnom podlogom. Vjetar u kontinentalnom dijelu slab do umjeren jugoistočni i južni, u gorju i jak, a na Jadranu će puhati umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno, uglavnom navečer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a najviša temperatura od 6 do 10 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenjivo prema večeri i pretežno oblačno kada raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak uz temperaturu ponegdje do 11 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu kiša, na širem riječkom području i Gorskom kotaru ponegdje i obilna. U gorju će puhati umjeren i jak vjetar s juga, a na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo, koje će navečer okretati na sjeverozapadnjak i slabjeti. Najviša temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne i osobito navečer kiša. Vrlo vjetrovito uz umjereno i jako mjestimice i olujno jugo. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Temperatura za iduća tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo, često i pretežno oblačno povremenu uz kišu, osobito u srijedu i petak kad može biti i obilne oborine. Mjestimična sunčana razdoblja najvjerojatnija su u četvrtak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, u srijedu na istoku te u gorju prolazno i jak. U drugom dijelu petka vjetar će okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka iznad prosjeka.

Na Jadranu povremeno kiša, u srijedu i petak lokalno i obilna uz izraženije pljuskove i grmljavinu. U četvrtak ponegdje kratkotrajna sunčana razdoblja. U srijedu će puhati umjereno i jako, u Dalmaciji i olujno jugo, a na sjevernom dijelu mjestimice istočnjak i bura, koji će zatim oslabjeti, a u petak opet prolazno zapuhati jugo.

Po svemu sudeći promjenjivo vrijeme nastavit će se i za vikend s više oblaka i kiše u subotu, a sunčanih razdoblja u nedjelju.