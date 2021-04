Iako je jučer u našim krajevima bilo nešto više sunca, vrijeme je i dalje uglavnom hladnije od prosjeka, a izmjerene temperature niže su od uobičajenih za ovo doba godine. Od danas će biti i oblačnije pa nas tako očekuje još nekoliko dana s ne baš motivirajućim vremenom. Ne bi trebalo biti nekih ozbiljnijih oborina, no nastavit će se svježe i oblačno vrijeme.

Tek sredinom slijedećeg tjedna biti će toplije i više proljetno. Da krošnje već nisu zelene, izgledalo bi kao da je sredina ožujka, a ne travnja. Ovog vikenda zato trebat će malo više truda i energije za bolje raspoloženje.

Tlak je u prizemnom sloju povišen, no u višim slojevima atmosfere idućih dana kružit će vlažan, nestabilan zrak. Vlaga će pritjecati sa Sredozemlja vezano uz ovaj frontalni sustav i ciklonu pa će se stvarati sivi oblačni sloj. Bit će nešto oborina, no ne mnogo.

Dakle, jutro je prije svega na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a drugdje uglavnom već uz promjenjivu i povećanu naoblaku. Osobito na istoku i jugu zemlje. No oblaci će se polako gurati i prema ostatku unutrašnjosti te prema gorju. Zapuhat će vjetar sa sjevera, na Jadranu od sinoć puše umjerena pa i jaka bura te su u podnu Velebita olujni udari. Na kopnu se mjeri temperatura od minus jedan do četiri stupnja, a na moru je od pet do deset stupnjeva. No uz buru, činit će se i hladnije.

Kasnije, u središnjoj Hrvatskoj bit će oblačno, uglavnom bez kiše, rijetko je moguća tek koja kap, uglavnom prema večeri. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura je samo deset stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji sutra oblačno. Postoje šanse za kišu, ali su male. Puhat će slab sjeverni vjetar, a niske su i temperature – od deset do jedanaest stupnjeva.

Oblačno je poslijepodne u gorskoj Hrvatskoj, a oblačnije i na sjevernom Jadranu. S tim da u južnoj Istri i dijelu Kvarnera još uvijek ima šanse i za malo sunca. U višem gorju je pred kraj dana moguća pokoja pahulja. Puhat će umjerena i jaka bura, a u podno Velebita biti će olujni udari. Temperatura u gorju je oko sedam, a na moru oko četrnaest stupnjeva.

U Dalmaciji je više manje cijeli dan promjenjivo oblačan ili samo oblačan, a na jugu je moguća i povremena kiša. Puhat će umjerena i jaka bura, a temperatura će biti oko petnaest stupnjeva.

U nedjelju će na kopnu također biti oblačno i prohladno, mjestimice će biti i kiše, a promjenjivo će se potom nastaviti i u prvoj polovici slijedećeg tjedna. Temperatura će postupno rasti, vrlo sporo, pomalo će se pojavljivati i sunce, no neće biti stabilno pa će svih dana biti mogućnosti za malo kiše. U gorju je moguće na početku tjedna susnježice ili snijega.

Na Jadranu će idućih dana biti promjenjivo, uz postupno smanjenje naoblake prema sredini slijedećeg tjedna. Ali i dalje nestabilno uz više oblaka te povremeno može pasti malo kiše. U početku će još puhati bura, potom zapadnjak i sjeverozapadnjak. No, svakako će biti toplije u novom tjednu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr