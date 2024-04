Vrijeme se stabilizira: Vikend uglavnom sunčan, ali jedna stvar mogla bi vam pokvariti planove

Stabilizacija vremena već je polako počela i sljedećih se dana nastavlja.

Tlak zraka će još rasti, i nad velikim dijelom južne Europe zavladat će anticiklona, dok će fronte ostati daleko od Hrvatske, što nam sve skupa donosi sunčanije, stabilnije i toplije vremenske prilike.

Tako će u petak ujutro sunčano biti u veliko dijelu zemlje, samo uz malu do umjerenu naoblaku. Na otocima pri tome može biti pljuskova, i to duž cijele obale, od sjevera do juga, međutim oni će u tim prijepodnevnim satima biti stvarno rijetki, lokalni i kratkotrajni.

S druge strane, u unutrašnjosti je velika vjerojatnost za jutarnju maglu, osobito u središnjoj Hrvatskoj, Lici i Zagorju, ponajprije uz rijeke. Lokalno se ta magla može zadržati sve do 10 sati.

Vjetar će biti uglavnom slab, na obali jugo, i ono će prema sredini dana jačati na umjereno.

Najniža temperatura od -1 do 3 na kopnu, dakle ponovno jedno hladno jutro. U Gorskoj Hrvatskoj uz mraz. A na obali će biti oko 10 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz umjerenu naoblaku. Može pasti i neki kratak pljusak, no samo kratko i lokalno, i veća mogućnost za to je na jugu. Vjetar će biti slab, jugozapadni, a temperatura osjetno viša nego posljednjih dana, od 15 do 18 stupnjeva.

Većinom sunčano bit će u Slavoniji, Baranji i Srijemu, uz malu do umjerenu naoblaku. U popodnevnim satima postoji i mala mogućnost za lokalne pljuskove, no oni će biti rijetki, u većini će krajeva ostati suho. Puhat će slab jugoistočni vjetar, uz temperaturu od 16 do 19.

U Istri, Primorju i gorju poslijepodne će biti oblačnije nego ujutro, ali i dalje barem djelomice sunčano. Pri tome je moguće malo kiše ili kraći, lokalni pljusak, i to na cijelom području, čak i u večernjim satima.

Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 15 stupnjeva na moru, te između 11 i 13 u gorju.

U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno, lokalno će biti pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 16 do 18, znači malo toplije nego danas.

Za vikend uglavnom sunčano i toplo. No, u subotu poslijepodne može biti kraćih, lokalnih pljuskova, ponajprije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Nedjelja će zato biti suha, i malo toplija od subote, a početkom novog tjedna sunčano i još malo toplije tako da bi tad već moglo biti i vruće, do 27.

Na Jadranu slično – većinom sunčano i toplo za vikend. Ali u subotu uz mogućnost za kraće lokalne pljuskove. Ta mogućnost je veća u Istri, Primorju i na sjeveru Dalmacije, dok će jug ostati suh.

U subotu će još puhati slabo i umjereno jugo, a zatim u nedjelju i ponedjeljak ona stabilna situacija, s malo burina ujutro te malo maestrala popodne. Temperatura će i na obali, svakim danom biti malo viša. Ujutro uglavnom oko 12, a danju od 19 do 24.

U svakom slučaju, vikend će nam biti većinom sunčan i topao. S time da će više Sunca biti u nedjelju, dok je u subotu još moguće malo lokalne kiše, i to osobito u Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj, a rjeđe u Dalmaciji i oko Zagreba. No, sve to bi trebalo biti samo lokalno i kratkotrajno.. Uz to, nedjelja će biti toplija od subote.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.