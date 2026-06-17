Ukradenim BMW-om s lažnim tablicama stigli do Zagreba, policija privela dvojicu stranaca

Zagrebačka policija prijavila je dvojicu muškaraca, 38-godišnjeg državljanina Gruzije i 38-godišnjeg državljanina Slovačke, nakon što su zatečeni u BMW-u s nepripadajućim registarskim pločicama.

Policajci Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice zaustavili su vozilo u ponedjeljak ujutro u Ulici hrvatskih branitelja na području Susedgrada.

Provjerom je utvrđeno da su na BMW postavljene slovačke registarske oznake koje mu ne pripadaju. Naime, za vozilo su bile izdane slovenske registarske pločice, no osumnjičeni su ga koristili s drugim oznakama.

Daljnjim provjerama policija je otkrila i da je automobil tijekom lipnja ove godine ukraden na području Slovenije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv dvojice muškaraca podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na krivotvorenje isprava, a predani su i pritvorskom nadzorniku.