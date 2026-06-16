Pobuna roditelja u zagrebačkoj gimnaziji: "Izgubili su jedno polugodište školovanja"

Davorova kći pohađa treći razred zagrebačke 4. gimnazije. Kao buduća maturantica, kaže, nema uvjete za rad koje bi učenici završnih razreda trebali imati.

"Imate izvannastavne aktivnosti koje ova škola organizira baš sada za maturu koja je u tijeku, gdje oni imaju dodatne sate s profesorima da bi riješili probleme iz matematike, hrvatskog. Nemaju prostor, jer oni u određeno vrijeme moraju izaći van jer dolazi druga škola", rekao je Davor Pihir, roditelj učenice.

Davor Pihir, roditelj Foto: DNEVNIK.hr

Problem leži u zajedničkom korištenju zgrade s učenicima Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, čija je matična škola oštećena u potresu.

"Nismo u mogućnosti održavati naše izvannastavne aktivnosti, fakultativnu nastavu, dvojezične programe, a još više utječe to što smo od dolaska ŠPUD-a zapravo skraćivali nastavni sat s 45 minuta na 40 što je sigurno utjecalo i na kvalitetu nastavnog procesa", rekla je Sonja Kamčev Bačani, ravnateljica 4. gimnazije Zagreb.

Sonja Kamčev Bačani, ravnateljica IV. gimnazije Zagreb Foto: DNEVNIK.hr

Kažu kako je privremena odluka koja je Školi omogućavala korištenje prostora IV. gimnazije istekla u rujnu 2022. godine. Upozoravaju da takva situacija negativno utječe na obrazovanje gimnazijalaca

"Djeca četvrte gimnazije su prema matematici koje je izračunata izgubili jedno polugodište školovanja, dok učenici ostalih škola to nemaju", rekla je Marija Strojin, članica Školskog odbora.

Marija Strojin, članica Školskog odbora Foto: DNEVNIK.hr

Povodom tog nezadovoljstva Dnevnik Nove TV se obratio Gradskom uredu za obrazovanje i gradonačelniku. Na sastanku je rečeno da se planira obnova ŠPUD-a u iduće dvije godine, ali ni te dvije godine nisu konačne. Iz Grada Zagreba kažu da je projekt cjelovite obnove završen, izvođač radova odabran, a ugovor već potpisan.

"Koordiniramo termin početka radova s finalnim fazama cjelovite obnove zgrade Muzeja za umjetnost i obrt te očekujemo da radovi krenu tijekom ljeta. Detaljno smo razmatrali sve opcije za organizaciju rada kako IV. gimnazije, tako i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Drago nam je da je u sklopu tih razgovora za sljedeću školsku godinu dogovorena ponovna organizacija nastavnog sata IV. gimnazije u trajanju od 45 minuta", rekli su iz Grada.

Roditelji na nogama zbog uvjeta u IV. gimnaziji Foto: DNEVNIK.hr

Roditelji na nogama zbog uvjeta u IV. gimnaziji Foto: DNEVNIK.hr

Roditelji su jasni. Od Grada traže da Škola prestane koristiti prostor gimnazije.

"Jednu zagrebačku Arenu smo sagradili za manje od dvije godine, a mi ćemo sada govoriti o obnovi ŠPUD-a koji se treba obnavljati dvije godine. Nije li to malo nerazumno i neshvatljivo, a sve zbog toga što je bila u pitanju indolentnost Gradske uprave koja kroz četiri godine nije ozbiljno razmatrala situaciju u 4. gimnaziji", rekao je Josip Kelemen, predsjednik Vijeća roditelja.

Roditelji na nogama zbog uvjeta u IV. gimnaziji Foto: DNEVNIK.hr

Roditelji na nogama zbog uvjeta u IV. gimnaziji Foto: DNEVNIK.hr

Zahtijevaju i ukidanje dvosmjenske nastave. No iz Grada odgovaraju kako se od ukupno 56 srednjih škola u gradu kod njih 39 nastava organizira u dvije smjene. Komentar smo zatražili i od Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, no do zaključenja priloga odgovor nismo dobili.