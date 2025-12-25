Policija traži svjedoke: Udario ženu na pješačkom prijelazu, pa pobjegao

Teško je ozlijeđena 64-godišnja pješakinja u prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 24. prosinca, oko 16:20 sati u Križevcima.

Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila u Ulici kralja Tomislava, gdje je zasad nepoznati vozač nepoznatim vozilom na obilježenom pješačkom prijelazu udario ženu dok je prelazila kolnik. Nakon naleta vozač se nije zaustavio, niti je pružio pomoć ozlijeđenoj pješakinji, već je napustio mjesto nesreće.

Ozlijeđena žena zadobila je teške tjelesne ozljede te joj je pružena liječnička pomoć.

Policija intenzivno provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet vozača i pronašla vozilo koje je sudjelovalo u nesreći. Prema dosad prikupljenim informacijama, na vozilu je vjerojatno nastalo oštećenje na prednjem desnom svjetlu.

Iz policije pozivaju sve koji su svjedočili nesreći ili imaju bilo kakva saznanja o vozaču i vozilu da se jave na broj 192 ili 048/656-839, ili da osobno dođu u Policijsku postaju Križevci, u Ulici Drage Grdenića 5.