Djelatnici benzinske otkrili tragediju: "Nazvali su iz tvrtke, nije se javljao na telefon..."

Vozač kamiona pronađen je mrtav u kabini svog vozila na odmorištu Ivandvor kod Đakova.

Dojavu o preminulom muškarcu DVD Đakovo dobio je u srijedu oko 19:40.

"Za vrijeme stanke, vozač kamiona preminuo je i pozvani smo pomoći pri njegovu izvlačenju radi nezgodnog položaja, odnosno visoke kabine", rekao je za SiB.hr zapovjednik DVD-a Đakovo Ivan Klemen.

Vozač se, rekao je šef vatrogasaca, nije javljao na telefon, a iz tvrtke za koju je radio shvatili su da duže vrijeme nije krenuo s odmorišta. Stoga su nazvali benzinsku crpku i zamolili da djelatnike da provjere što je muškarcem.

Nije poznato za koju je tvrtku radio preminuli vozač, a zapovjednik Klemen dodao je da DVD-u Đakovo ovo prva intervencija takve vrste.