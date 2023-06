Lagao ljudima da su mu ključevi ostali zaključani, a oni su mu davali novac za taksi: Jeste li i vi među njima?

Mjesecima je jedan muškarac operirao na području Zagreba varajući ljude na, kako je okarakterizirala i sama policija, domišljat način, zahvaljujući kojem je pribavio protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 2330 eura.

Kako je tekla prevara, policija je opisala nakon što je dovršila kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem.

Naime, sumnja se da je osumnjičeni od studenoga 2022. do lipnja 2023. prilazio na gradskom području oštećenim osobama i lažno im se predstavljao kao odvjetnik ili zaposlenik tvrtke.

Lažnim prikazivanjem činjenica dovodio ih je u zabludu govoreći da su mu u automobilu ili uredu ostali zaključani ključevi i osobne stvari, a potom je od njih tražio novac za taksi do svoje kuće ili stana kako bi otišao po rezervni ključ.

Nakon što su oštećene osobe, njih čak 22, povjerovale u njegovu lažnu priču, dale su mu novčane iznose do čak 200 eura. On bi ih potom održavao u zabludi da će ih po povratku do vozila ili ureda nazvati i vratiti novac koji su mu dali.

Međutim, naposljetku to nije učinio.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno posebno izvješće.



Policija nastavlja poduzimati mjere i radnje zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičeni možda prevario i još ljudi, ali ga nisu svi prijavili policiji. Ako su neki od vas među njima, policija napominje da prijavu mogu podnijeti u najbližoj policijskoj postaji ili na telefon 192.