VIDEO Načelnik općine pijan tukao vlasnicu kafića: "Rekla sam mu da se smiri. Tada me primio za vrat"

Vlasnica ugostiteljskog objekta Iva Milka Kramarić (28) optužila je HDZ-ova načelnika Općine Severin Žarka Žgelu da ju je u nedjelju navečer pijan napao ispred njezina kafića.

Napadu je svjedočilo nekoliko osoba, a sve su snimile i nadzorne kamere, rekla je Kramarić za portal Bjelovar.live.

Bjelovarsko-bilogorska policija potvrdila je kako istražuje nekoliko počinitelja radi narušavanja javnog reda i mira, a i dalje utvrđuju tko su svi sudionici događaja.

Novinari portala uspjeli su iz više neslužbenih izvora potvrditi kako je u narušavanju javnog reda i mira sudjelovao upravo Žarko Žgela, načelnik Općine Severin. No, unatoč upitima novinara, Žgela nije želio komentirati događaj.

"Plakala je i rekla da je gosti hvataju i maltretiraju"

Vlasnica ugostiteljskog objekta ispričala je što se dogodilo te večeri. U kafić je došla nakon što ju je nazvala uplakana djelatnica kafića i rekla da više ne želi raditi.

"Kazala je da je dva gosta hvataju i maltretiraju, a jedan od njih je Žarko Žgela. Sjela sam u automobil i u kafić ušla malo prije 23 sata. Načelnik je bio naslonjen na šank, a pored njega je stajao njegov prijatelj, također mještanin Severina. Zamolila sam ih da napuste lokal i da više ne dolaze. Načelnikov prijatelj počeo je vikati da moje 'konobarice ne valjaju', 'da se moraju podati, odnosno podrediti njima', 'da predam lokal ako ga ne znam voditi'...", ispričala je vlasnica kafića.

Problem je, kaže Kramarić, nastao jer im konobarica nije željela dati još pića. Kramarić kaže da su je načelnik Žgela i njegov prijatelj, kada su svi gosti izašli iz lokala, počeli verbalno napadati.

"Čovjek koji se netom prije nalazio uz načelnika za šankom zaprijetio je da će mi istući supruga. Tada je na parkiralište lokala autom stigao jedan dečko koji nije imao veze s time. U lice su mu se odmah unijela dva gosta, a jedan ga je udario i tu je sve počelo. U samo nekoliko sekundi načelnik Žgela iz nekog je razloga počeo tući jednog dečka koji je bio s njima u društvu. Rekla sam mu da se smiri i prestane. Tada me primio za vrat", kaže Kramarić.

"Znaš li ti tko sam ja? Ovo je moje selo!"

Nakon što je odgurnula načelnika, priča Kramarić, postalo je još gore.

"Načelnik mi je vikao i psovao 'Je*em ti mater', 'Znaš li ti tko sam ja? Ovo je moje selo!' Odgovorila sam mu da me nije briga tko je on i tada me počeo šamarati, dok je uokolo trajala tučnjava. Udario me više puta, što šakom, što dlanom po licu. Sve to se lijepo vidi na snimkama nadzornih kamera", kaže vlasnica kafića.

Načelniku je u bijegu prije dolaska policije, ispričala je, pomogao prijatelj, a ona je zbog udaraca završila u bjelovarskoj Općoj bolnici Dr. Anđelko Višić.

Iva Milka Kramarić najavila je i da će angažirati odvjetnika.

"Kafić sam u 'njegovu selu' otvorila 5. svibnja, a s njim imam konstantno problema. Djelatnice se tuže se da ih često hvata za ruke i prima za stražnjicu", ispričala je Kramarić.

Ostavka načelnika

Žarko Žgela, načelnik Općine Severin nedaleko od Bjelovara, nakon jučerašnjeg teksta koji je objavio Bjelovar.live, istupio je iz stranke HDZ čiji je dugogodišnji član.

Iz HDZ-a su osudili nasilje te istaknuli kako očekuju "pravovremenu i energičnu reakciju nadležnih institucija, kao i promptno utvrđivanje činjenica".