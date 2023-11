Počinju konzultacije o Banožićevu nasljedniku: Jedno ime posebno se istaknulo

Odluka koje knjige kupiti je bila laka - ali premijera Andreja Plankovića čeka ona teža - tko će naslijediti Marija Banožića.

"U ponedjeljak ćemo započeti konzultacije na tu temu", poručio je premijer.

Prvi krug konzultacija održat će se u užem krugu stranke i Vlade. Plenković ne otkriva hoće li državni tajnik Zdravko Jakop koji je zasada preuzeo Banožićeve obaveze biti i trajno rješenje za tu funkciju.

"Gospodin Jakop je kao dugogodišnji državni tajnik ovlašten da obavlja poslove kao državni tajnik koji se odnose na normalno funkcioniranje ministra, a o novom ćemo u ponedjeljak započeti konzultacije", rekao je Plenković.

Pročitajte i ovo Oko dva milijuna prosvjednika FOTO/VIDEO Prosvjedi u čak 52 španjolska grada: "Ovo što se događa je suprotno onome za što smo glasali"

Šef odbora za obranu poručuje - Jakop ne bi bio loša opcija.

"Ja bi bio iznimno sretan kad bi on bio izbor jer mislim da je on relevantan i udovoljava svim kriterijima, ali ok, na premijeru je da predlaže, a na većini da izabere", istaknuo je Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu, u razgovoru s Petrom Buljan, reporterkom Dnevnika Nove TV.

Bi li takvo rješenje pozdravio i vrhovni zapovjednik - u nedjleju se nije moglo čuti - predsjednik pred mikrofone nije htio. Koalicijski partneri odluku prepuštaju Plenkoviću.

"Nemamo zahtjeve, imamo puno povjerenje u PVRH i siguran sam da će on kandidirati, odnosno ponuditi kandidata koji će u ovim složenim sigurnosnim okolnostima voditi ministarstvo", izjavio je Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik.

Pročitajte i ovo Istraga još traje Božinović otkrio da policija zna je li Banožić bio pod utjecajem alkohola

"To mora biti netko tko stvarno shvaća taj sustav, mislim da smo u posebnim situacijama, posebno danas u društveno geopolitičkoj situaciji, svašta se može dogoditi", objasnio je Predrag Štromar, saborski zastupnik.

U dvije Vlade, Mario Banožić 29. je Plenkovićev ministar koji odlazi s funkcije. I posljednji ministar iz Slavonije. Ondje je i dalje na čelu županijskog HDZ-a. O toj funkciji odlučivat će se sljedeći tjedan. Bez obzira na sve - Banožić će birati između povratka u saborske klupe i opcije 6+6. No tko god da ga naslijedi, do kraja mandata na funkciji će biti manje od godinu dana.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.