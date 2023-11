FOTO/VIDEO Prosvjedi u čak 52 španjolska grada: "Ovo što se događa je suprotno onome za što smo glasali"

Na španjolskim ulicama u nedjelju se okupilo između 450.000 i dva milijuna prosvjednika ogornčenih potezima premijera Pedra Sancheza.

Prosvjede u 52 španjolska grada sazvala je oporbena Narodna stranka (PP) desnog centra, čiji je lider Alberto Núñez Feijóo rekao da Španjolci "neće šutjeti sve dok se ne sazovu novi izbori".

"Ovo što se sada događa je suprotno onome za što smo glasali", rekao je Feijóo na glavnom madridskom trgu Puerta del Sol pred 80.000 prosvjednika.

Feijoo je ispred PP-a osvojio najviše glasova na parlamentarnim izborima u srpnju, ali nedovoljno za samostalno sastavljanje vlade. Nakon što nije uspio pridobiti ostale stranke da podrže njegovu manjinsku desnu vladu, priliku za formiranje vlade dobio je drugoplasirani na izborima Sanchez sa svojim socijalistima.

Sanchezova Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) ovisila je o podršci stranaka koje zagovaraju neovisnost autonomnih pokrajina Katalonije, gdje živi 7,5 milijuna stanovnika, Galicije s 2,7 milijuna i Baskije s 2,2 milijuna stanovnika.

Sanchez je u četvrtak postigao sporazum sa strankom Zajedno za Kataloniju (JxCAT), čijem je vođi u egzilu Carlesu Puigdemontu obećao oprost za organiziranje zabranjenog referenduma o neovisnosti iz 2017. U petak je dogovorio i s Baskijskom nacionalističkom strankom (PNV) davanje veće autonomije Baskiji koja će imati status "nacije".

"Španjolska će imati predsjednika vlade koji je kupio mandat u zamjenu da njegovi partneri ne budu pravno gonjeni", rekao je Feijoo.

Idući tjedan bi parlament, u kojem Sanchezove pristaše imaju 179 od 350 zastupnika, trebao izglasati zakon o amnestiji za organizatore zabranjenog referenduma o samostalnosti Katalonije.

Zaživi li taj zakon, iz Belgije bi se slobodno mogao vratiti Puigdemont, kojem španjolsko pravosuđe želi suditi zbog proglašenja republike Katalonije, a koje nije bilo primijenjeno.

