Premijer Andrej Plenković održat će s ministrima i ministricama redovitu sjednicu Vlade četvrtkom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Vlada je, podsjetimo, početkom tjedna održala izvanrednu sjednicu u cijelosti posvećenu Ukrajini na kojoj je usvojila odluke o pomoći toj zemlji, ali i sankcije Rusiji.



Plenković se u srijedu pohvalio novim uspjehom vezano uz HPB-ovo preuzimanje Sberbank Hrvatska kao posljedica sankcija koje je Zapad Rusiji zbog njezine agresije na Ukrajinu.



No, oporba mu, a na problem upozoravaju i mediji, zamjera jer u sjeni događanja na istoku Europe kao da nastoji što duže ignorirati činjenicu da je nakon USKOK-ovih postupanja Vlada ostala bez ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, a nejasno je i što će biti s još tri člana Vlade.



Vlada je, podsjetimo, zaprimila zahtjev za skidanje imuniteta ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. Iz Vlade su poručili da će o zahtjevu odlučiti nakon što prouči zahtjev. Kad će to biti, pitali su u srijedu novinari premijera, a on im poručio: ''Koliko god mi bude potrebno da temeljito proučimo."

Istaknuo je i da je riječ o prvoj takvoj situaciji u povijesti Vlade te odbacio tumačenja da bi skidanje imuniteta ministru trebao biti rutinski potez: "Nema ništa rutinsko u ovome".

Upitan hoćemo li ovoga tjedna dobiti novog ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, samo je kazao da se vode konzultacije i opet poručio novinarima: ''Pratite malo situaciju čime se bavimo''.



Međutim, u zraku još visi i pitanje što će biti s Borisom Miloševićem, koji je stavio je na raspolaganje Plenkoviću svoj mandat potpredsjednika Vlade, naime, USKOK ga tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u spornoj dodjeli poticaja gospodarskim subjektima.



A čeka se također i što će biti ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem. Za njega se, podsjetimo, prema pisanju medija, sumnja da je dao naloge za sumnjive poslove svom tajniku u aferi Vjetroelektrane. Ćorić je ranije poručio da ne želi i neće dopustiti da bude uteg Vladi i HDZ-u.



No, ima još onih čijim radom u Vladi nisu zadovoljni koalicijski partneri i javnost pa kao i oporba traže njihov odlazak, a to su ministra zdravstva Vili Beroš, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar obrane Mario Banožić.



Plenković: ''Nema potrebe da više itko podiže sredstva jer Sberbank je sada dio HPB-a''

Ivana Petrović: "U Hrvatskoj treba ojačati sigurnosni sektor. Ruska agentura je pojačala svoje djelovanje"

Uz najnovije informacije o aktualnom stanju vezanom za potres i koronavirus, na dnevnom redu redovite sjednice Vlade bit će Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Pred ministrima i ministricama će se naći i odluka o upućivanju žurne pomoći Republici Moldovi te odluka o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu.