Vremenska prognoza

Vratila se i dobro ćemo je osjetiti, a kad je najbolje izaći na izbore, zna meterolog Dnevnika Nove TV

Zima, ilustracija Foto: Getty Images

Južine nema do daljnjega, barem tjedan dana ostaje hladno. Nije to neka velika, arktička hladnoća, ali dobro ćemo je osjetiti, a što se tiče snijega, on će se ipak polako topiti. Detalje o vremenu u vremenskoj prognozi donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.