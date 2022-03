Bivši ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat uhićen je 19. veljače zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, a ubrzo mu je određen i istražni zatvor iz kojeg je izašao u utorak.

Horvata je pri izlasku iz Remetinca dočekao odvjetnik, a bivši ministar kratko se obratio i novinarima.

"Što reći nakon osam dana provedenih u istražnom zatvoru. Do ovog svega nije trebalo doći. Bilo bi najlakše to priznati i otići doma i čekati suđenje, ali nema se što priznati. Nisam učinio ništa protuzakonito. Pokušat ćemo doznati sve što se dogodilo u i dokazat da nije bilo nikakvih nezakonitih radnji. Siguran sam da će afera Horvat poprimiti žensko ime", rekao je i dodao kako nije fer ni korektno ovakvo izlaganje nekoga tko mu je bio najbliži suradnik.

"Kad moj odvjetnik dobije uvidu spis, kad vidi za što me se tereti, ako bude podignuta optužnica, pristupit ćemo aktivnoj obrani", rekao je Horvat i zahvalio novinarima na korekntom praćenju.

"U Sabor se vratiti neću. Pola mandata gradonačelnik Preloga, pola mandata gradonačelnik Murskog Središća", rekao je i dodao kako je uzeo mogućnost 6+6, ali neće iskorisitti cijelu goidnju.

Bivši ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat bio je u istražnome zatvoru zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlasti.

Horvat je uhićen 19. veljače te doveden u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na ispitivanje. Kako je tada potvrdio njegov branitelj Vladimir Terešak, obranu je iznosio duže od sat vremena.

"Na teret mu se stavlja kazneno djelo Zlouporabe položaja i ovlasti, da su određene tvrtke koje su se javile na natječaje dobile posao mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva, što on negira niti je on to radio već su to radile stručne službe ministarstva", pojasnio je Terešak.

Isti dan Horvat je doveden pred suca istrage, koji mu je temeljem zahtjeva USKOK-a odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Horvat je razriješen dužnosti ministra, a njegovo uhićenje izazvalo je negodovanje premijera Andreja Plenkovića.

USKOK Horvata sumnjiči da je 2018. zajedno s tadašnjom pomoćnicom Anom Mandac, na poticaj četvero suosumnjičenih nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran.

Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: Kako stoje politički prvaci HDZ-a nakon uhićenja Darka Horvata? Zanimljiva je i situacija u Zagrebu

Horvat se vraća u Sabor: Koristit će i povlasticu šest mjeseci

Bivši ministar graditeljstva kao glavni osumnjičenik uhićen je nakon što je Mandac posvjedočila da su sporni poticaji dodjeljivani "po babi i stričevima". Kazala je navodno i da su ih stručne službe upozorile da je dodjela novca mimo kriterija protivna zakonu.

Horvat, međutim, tvrdi da je samo potpisivao dokumente koje mu je donosila Mandac. Istragom za namještanje poticaja obuhvaćen je i potpredsjednik Vlade Boris Milošević.