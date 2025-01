Vatreno ludilo u centru Zagreba. Nizao se požar za požarom. Malo tko je spavao. Susjedi se boje da su ove strašne posljedice djelo piromana. "Ne bih se htio mještati, ali tu je nešto sumnjivo", rekao je Vladimir.

Na istu lokaciju vatrogasci i policija stizali su čak četiri puta u razmaku od šest sati. Nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta je velika, a kako je došlo do očevida znat će se kada završi policijski očevid.

Vatrogascima njima ova cijela situacija ne izgleda kao slučajnost. "Stvarno je čudno, u pravilu je nemoguće, da se toliko intervencija dogodi na tako malom mjestu. U razmaku od 100 metara bile su 4 intervencije, što je nemoguće. S tim da su na jednoj adresi 3 požara bila", rekao je Tomislav Resman, pomoćnik zapovjednika JVP-a Zagreba.

I prije tjedan dana buknuo je sličan požar, netko je u noći zapalio smeće i to se proširilo i na zgradu i automobile.



"Od početka godine ima nekih čudnih požara, može biti da je to povezano jedno s drugim. 3. siječnja na Žitnjaku su bila četiri požara, isto jedan do drugoga, tako da se nešto čudno događa", nadodao je Resman.

Da je nešto čudno pokazuju i brojke. Tek je početak godine, a vatrogasci imaju dvostruko više intervencija. Policijska istraga trebala bi odgonetnuti tko i s kakvim motivima stoji iza ovih vatrenih napada.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić Brunović.

Pročitajte i ovo jedan za drugim Nova katastrofa pogodila Kaliforniju! Tlo su zatresla dva potresa: "Kao da je vlak prošao pored tebe"

Pročitajte i ovo baltičko more Njemačka zaustavila naftni tanker kraj njene obale: "Putin zaobilazi sankcije!"