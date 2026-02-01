U Pentagonu održan izvanredni sastanak, Trump poručio: "Vidjet ćemo je li vrhovni vođa bio u pravu"

Najviši američki i izraelski generali sastali su se u Pentagonu u petak uslijed rastućih tenzija s Iranom, rekla su dva američka dužnosnika u nedjelju, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Dužnosnici nisu otkrili detalje zatvorene rasprave između američkog generala Dana Cainea, predsjednika Združenog stožera i Eyala Zamira, načelnika glavnog stožera izraelskih oružanih snaga. Sastanak nije unaprijed bio najavljen.

Sjedinjene Države pojačale su svoju mornaričku prisutnost i zračnu obranu na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump iznova prijetio Iranu, pokušavajući zemlju prisiliti za pregovarački stol.

Iransko vodstvo upozorilo je u nedjelju o regionalnom sukobu ako SAD napadne zemlju. Teheran tvrdi da je spreman za "poštene" pregovore kojima nije namjera ograničiti njegove obrambene sposobnosti.

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada da će postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom.

"Nadam se da ćemo postići dogovor", rekao je Trump s Floride. "Ako ne postignemo dogovor, vidjet ćemo je li (vrhovni vođa) bio u pravu ili ne."

Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju se sastao sa Zamirom nakon njegovih sastanaka u Washingtonu, da ocijene situaciju u regiji i "operativnu spremnost izraelske vojske za bilo koji mogući scenarij."

Službeni podaci pokazuju da je u nemirima u Iranu ubijeno 3117 ljudi, dok je američka skupina za ljudska prava HRANA u nedjelju priopćila da je do sada potvrdila smrt 6713 ljudi. Hamnei je usporedio prosvjede s "pučem", rekavši da je cilj "pobune" bio napad na iranske vlasti, izvijestili su državni mediji.