VIDEO Pogledajte kako izgleda najveće i najmodernije igralište u Hrvatskoj: Nekad je na tom mjestu bilo ruglo
Piše Matea Drmić/DNEVNIK.HR,
15. rujna 2025. @ 21:54
U novom prostoru moći će uživati sve generacije, ali i profesionalci.
Najstariji grad u Europi - Vinkovci dobili su najmodernije i najveće igralište za djecu u Hrvatskoj. 12 hektara nekadašnjeg odlagališta otpada postalo je prava oaza za ljubitelje sporta i rekreacije i to neposredno u blizini samog centra grada.
Košarka, nogomet, stolni tenis, zip line, viseći tuneli i tobogan samo su neki od dijelova igrališta na kojima se mogu rekreirati i zabavljati Vinkovčani.
"Napravili smo pravu sportsko-rekreacijsku zonu gdje će se družiti sugrađani svih generacija. Južni dio Papuka smo kroz projekt obnovili u zelenu oazu gdje smo posadili 600 stabala", ispričao je Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca.
Osim rekreativaca moći će trenirati i profesionalci.
"Znači nam puno jer smo do sad igrali u jako lošim stanjima, nismo imali koševe, mrežice, znači jako", rekao je mještanin Jan Škrlec.