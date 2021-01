Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik Oroslavja, odazvao se pozivu USKOK-a, kojem predaje snimku svog razgovora s HDZ-ovim Žarkom Tušekom i Emilom Gredičakom.

Nakon što su mediji objavili snimku razgovora Viktora Šimunića s prvim čovjekom zagorskog HDZ-a Žarkom Tušekom i gradonačelnikom Oroslavja Emilom Gredičakom, Šimunić je u utorak primio i poziv iz USKOK-a kojem se danas i odazvao.

Šimunić je USKOK-u donio snimke ekrana mobitela koje dokazuju da je on pozvan na taj sastanak, e-mail kojim se pokušao osigurati dan prije jer je sumnjao da bi se moglo dogoditi ovakvo nešto, a donio je i snimku, rekao je novinarima pred USKOK-om.

"Nije mi bilo na kraj pameti da je glavna greška što se uopće našao sa mnom. Uopće nije problem što mi je sve to nudio i što se ravnatelji biraju na ovakav način", rekao je Šimunić, dodajući da će, ako treba, otići u zatvor.

"Svjestan sam da je to moguće, ali ja od toga ne bježim. Budem li se i loše osjećao, ja ću mirno spavati, a to je najvažnije", rekao je Šimunić. Tvrdi da sastanak nije inicirao on, što će danas i dokazati USKOK-u.

Druge stranke s kojima je razgovarao o predizbornoj suradnji nisu mu nudile ono što su mu nudili HDZ-ovci. Dodao je da nakon objave snimke nije dobio prijetnje, a da mu ljudi na cesti čestitaju.

"Dobio sam između 200 i 300 poruka. Nadam se da sam svima odgovorio. Od svih tih poruka samo me u jednoj optužuju da lažem. Hvala ljudima što su prepoznali da ovo radim za dobrobit svih nas", kaže Šimunić.

Tušek ga, kaže, nakon objave snimke nije zvao, ali je komentirao njegovu tvrdnju da je "karikirao". "Nisam dobio taj dojam. Na kraju snimke se čuje kako kaže da prespavam pa da se čujemo", rekao je Šimunić.

Što je na snimkama?

Na objavljenoj snimci čuje se kako mu HDZ-ovci nude suradnju na skorašnjim lokalnim izborima, a zauzvrat su mu spremni financirati predizbornu promidžbu te su mu nudili i neke funkcije u javnim ustanovama. Autentičnost snimke potvrdio je i sam Tušek, koji, međutim, tvrdi da u njoj nema ništa sporno jer je, kako kaže, "karikirao".

Šimunić je tijekom jučerašnjeg dana bio prilično emotivan, a tijekom izjava medijima znao je i zaplakati. Iako se nalazio pod velikim pritiskom, a priznao nam je i da se boji za vlastiti život i egzistenciju, kaže da bi i drugi put postupio jednako i raskrinkao političku korupciju.