Vikend kuca na vrata, je li vrijeme za velike planove na otvorenom? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sve do kraja tjedna izmjenjivat će se sunce i kiša, sunčana razdoblja i ona oblačnija, pri čemu će kiša i dalje najučestalija biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran.

Nije to ništa čudno u ovakvoj situaciji, u kojoj nam u jugozapadnoj struji konstantno pritječe vlažan, nestabilan zrak sa Sredozemlja, a onda još gurajući se nad naše Dinaride dodatno pospješuje atmosferske procese koji dovode do oborine. Nad srednjom Europom po visini dolina, prizemno ciklonalno polje, ovakva situacija obnavljat će se južnije i sljedećih dana, pa će nestabilno biti sve do kraja vikenda.

Noćas i u četvrtak ujutro u većini zemlje prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, ali i pljuskovima s grmljavinom. Oni su pak izgledniji na jugu, pri čemu mogu biti i izraženiji. Općenito obilnije kiše može biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran te u gorju. Puhat će umjeren do vrlo jak južni i jugozapadni vjetar. Neće biti osobito hladno, minimalna temperatura očekuje se od 8 stupnjeva u gorju i ponegdje u unutrašnjosti do 13-14 na Jadranu: toplije na južnom dijelu.

Veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj trebalo bi biti djelomice sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Iako će većinom biti i suho, ne isključuje se mogućnost za malo kiše u nekom trenutku. Bit će dosta vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak, s kojim će temperatura porasti do 18 stupnjeva.

Slično očekuje i Slavoniju i Baranju - izmjena sunčanijih razdoblja i povremeno povećane naoblake uz mogućnost za kišu. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, dosta vjetrovito i ovdje, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.

Promjenjivije i oblačnije, kao i dosad, u gorju i na sjevernom Jadranu, mada bi i ovdje vrijeme u četvrtak poslijepodne trebalo biti malo povoljnije. Češća izmjena sunca i kiše nego u unutrašnjosti, no oborine će biti manje nego noćas. Puhat će umjeren do vrlo jak južni i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će oko 15 stupnjeva.

I u Dalmaciji danju dijelom vedro uz promjenjivu naoblaku te nestabilno. Tako i ovdje tijekom dana uz više oblaka može biti kiše ili pljuskova. Puhat će umjeren do vrlo jak južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 16 do 18 stupnjeva.

I za vikend nas očekuje promjenljivo i nestabilno. Povremeno kiša, lokalno i pljuskovi, a obilnija oborina najizglednija je u Gorskoj Hrvatskoj. U nedjelju povoljnije, no ne i potpuno stabilno. U petak će još puhati umjeren i jak jugozapadni vjetar. Temperatura za vikend malo niža. Neće biti hladno, ali ni toplo kao danas i sutra.

Na Jadranu će često prevladavati oblačno, s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Obilnije oborine bit će na sjevernom Jadranu, osobito u petak i subotu uz jako i olujno jugo, koje će u subotu postupno slabjeti. U nedjelju vjetar okreće na sjeverozapadni i uz obalu jugozapadni. Potom mirnije, ali ne i posve stabilno. Dnevna temperatura neće se toliko mijenjati, no jutra će postati svježija.

Stabilnije vrijeme očekuje nas u sljedećem tjednu, zasad sredina i ona druga polovica izgledaju povoljnije od samog početka, no o tome će svakako više riječi biti sljedećih dana.

Pročitajte i ovo Analiza Dnevnika Nove TV Ivana Petrović o situaciji u BiH i ulozi Hrvatske: "Ako to ne učinimo, oni 100 posto hoće"

Pročitajte i ovo Aleksandar Trifunović Usijano u BiH, što dalje? "Neće mladi vojnici EUFOR-a riskirati svoj život za to i za nas"