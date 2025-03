Novinar iz RS o Dodikovom uhićenju: "Neće mladi vojnici EUFOR-a riskirati svoj život za to i za nas"

Kako bi pobliže shvatili što se krije iza smirenog lica Milorada Dodika usred dramatičnih dana, reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s novinarom Aleksandrom Trifunovićem, dobrim poznavateljem predsjednika Republike Srpske koji redovito proziva upravo Trifunovića jer je kritičan prema Dodiku.

"Milorad Dodik mora izgledati samouvjereno. Ako ništa, onda samouvjereno mora izgledati zbog onih ljudi koji mu još uvijek vjeruju. A to je dovoljan broj ljudi u zgradi iza nas, u parlamentu Republike Srpske, gdje ima dovoljnu većinu da sve ono što je pravno zamislio u ovom pravnom revanšu prema institucijama BiH i uradi. Znači već je donio odluke kojima se suspendira djelovanje agencija, odnosno suda BiH, tužiteljstva, pa i SIPA-e. Tako da on mora djelovati kao da zna što radi. Mislim da je negdje duboko u sebi ipak djelom uznemiren. To ne smije da pokaže, to ne bi bilo pametno za njega i za njegovu trenutnu poziciju. Ovi ljudi trebaju izglasati promjenu ustava, a on mora njima dati do znanja da zna što radi i da ga samo gledaju", objasnio je novinar Aleksandar Trifunović u videu na dnu članka.

Na pitanje kako komentira priopćenje SIPA-e, novinar Trfunović kaže da je ta agencija dala vrlo šturo objašnjenje neistinitih informacija kako nije željela asistirati kod uhićenja Milorada Dodika. SIPA tvrdi da su donijeli sigurnosnu procjenu prema kojoj je prevelik rizik u ovom trenutku da oni interveniraju. Trifunović smatra da je to objašnjenje SIPA-e apsolutno legitimno i razumno.

"Taj rizik nije nikakva tajna. Danas je ministar unutarnjih poslova Republike Srpske gospodin Karan rekao da će policija Republike Srpske štiti sve one koje bi agencije bosanskohercegovačke pokušale uhititi. Ne znam je li nam uopće treba veće objašnjenje sigurnosnog rizika. Nije uopće pitanje da li bi, nego sama zamisao tog nekog konflikta treba nas zastrašiti. To je upravo taj inicijalni okidač koji bi mogao da probudi neki veći konflikt o kojem u ovom trenutku nitko ne želi razmišljati", upozorava novinar Aleksandar Trifunović.

Kad je riječ o vojnicima EUROFOR-a koji su danas sletjeli u Bosnu i Hercegovinu, novinar Trifunović skeptičan je oko toga da su ti mladi dečki, koji su do prije dva dana živjeli u miru svojih europskih vojnih baza, sada spremni ulaziti u neke konfliktne situacije i u konačnici izgubiti život. Po njemu to nije realno očekivati da EUFOR ili bilo tko drugi odradi taj posao za građane BiH.

"Bit će ovo jedan dug, dug put", upozorio je za kraj novinar Aleksandar Trifunović.

