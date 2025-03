Povišene tenzije i zapaljiva situacija u BiH tema je koja zabrinjava zemlje u okruženju, pa tako i Hrvatsku. Možemo li očekivati eskalaciju i kako se Hrvatska sada treba postaviti, analizirala je Ivana Petrović.

"Do oružanog sukoba mislim da u ovom trenutku baš i neće biti, ali da će biti gadnih menadžeriranih kriza. Dok se ova kriza bude rasplitala, toga će sigurno biti", ocijenila je Petrović i kazala kako je temeljno pitanje je li ovime Milorad Dodik na neki način izveo Republiku Srpsku iz BiH ili nije.

"To je sada temeljno pitanje. On bi, ako sam dobro shvatila, živio u konfederaciji s federacijom, imao bi sve svoje institucije, on bi bio vrhovni zapovjednik vojske", kazala je.

Ivana Petrović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ocijenila je i da su Dodika i cijeli koncept ''srpskog sveta'' ponijela krila pobjede Donalda Trumpa.

"Oni su rekli sad ili nikad, sad mi to možemo napraviti, kad su vidjeli da on na neki način promovira otimačinu tuđih teritorija, na Bliskom istoku, na Grenlandu, Kanadu, i oni sad misle da je ovo dobar trenutak", mišljenja je Petrović.

Ističe kako se u ovoj situaciji jasno vidi nedostatak vodstva i koncepta unutar Europske unije kako riješiti pitanja koja, kaže Ivana Petrović, vuku cijeli zapadni Balkan unatrag.

Rekla je i kako u današnjim priopćenjima ni jedna velika zemlja, osim Njemačke, nije podržala rad ureda visokog predstavnika za BiH.

"Nisu to učinile čak ni Sjedinjene Američke Države, što je posve suprotno njihovim dosadašnjim stavovima oko BiH", naglasila je Petrović analizirajući situaciju.

Kazala je kako je međunarodna zajednica jednoglasna u tome da su potezi Milorada Dodika mogući izvor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu i da to treba zaustaviti, ali nemaju ni volje, ni ideje, ni znanja to zaustaviti.

Ivana Petrović - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Istaknula je kako je američki državni tajnik Marco Rubio pozvao sve aktere u BiH na smirivanje tenzija, ali i regionalne partnere da sudjeluju u tom procesu. Tu bi, smatra Petrović, mogla biti prilika za Hrvatsku.

"Hrvatska ne može samo stajati sa strane i to promatrati jer to je u našem dvorištu. Hrvatska politika bi tu trebala smisliti nekakvu strategiju i početi raditi diplomatski, dobro instruirati diplomaciju i sudjelovati u smirivanju ove situacije i davanju dobrog i racionalnog rješenja. To je sada jedinstveni trenutak. Ako to ne učini Hrvatska, vjerujte mi da će to sigurno, sto posto, učiniti Slovenija. Ona će se vrlo brzo uključiti i bit će inicijator i lokomotiva tog procesa", zaključila je Petrović.

