Predsjednik stranke Socijaldemokrati Davorko Vidović izrazio je u subotu žaljenje zbog zaoštravanja političke retorike Srbije prema Hrvatskoj, te istaknuo kako se ta zemlja mora opredijeliti vjeruje li u europske vrijednosti i želi li u Europu.

"S velikim žaljenjem pratimo zaoštravanje retorike – ako je ovo zaoštravanje, s obzirom na konstantne izjave koje dolaze iz nama susjedne države, s kojom bismo mi vrlo rado željeli imati dobre, prijateljske i produktivne odnose", kazao je Vidović. To "olako" stigmatiziranje može biti uvod i u nešto mnogo gore, upozorio je.

Vučićevu retoriku, "baratanje najgorim mogućim podvalama, proglašavanjem ustaškom Vladu Republike Hrvatske" nazvao je zapaljivim i neodmjerenim stigmatiziranjem, koje "naprosto nije dobra poruka niti dobra osnova da se ti odnosi dobro razvijaju".

Smatra da bi Vučić "prije svega trebao svojoj javnosti objasniti da sjedenje na dvije stolice nije i ne može biti politika koja može biti na duži dah".

Naglasio je kako odluka Europske unije da se kroz sankcioniranje uvoza ruske nafte napravi izuzeće samo za nekoliko država nije nikakva odluka Hrvatske. "Mi smo naprosto reagirali onako kako smo trebali, kao što je i većina članica", rekao je Vidović u kratkom obraćanju novinarima uoči početka 1. sjednice Središnjeg odbora stranke.

Istaknuo je kako Hrvatska ima ekonomski interes da naftovod "gura naftu prema Srbiji", te da ne vidi razloga za izgradnju bilo kakvih drugih dobavnih pravaca, "osim ako Srbija ne smatra da diversifikacija za njih može biti dobra - ali politički razlozi, ekonomski razlozi za to, ne postoje".

Po njegovim riječima, Hrvatska mora stalno iskazivati želju i interes da Srbija i sve njezine susjedne zemlje sa Zapadnog Balkana što prije postanu članice Europske unije, "ali za to je potrebno ostvariti određene pretpostavke", jer Europi, koja trenutno ima velikih problema s nepoštivanjem temeljnih demokratskih standarda u nekim svojim zemljama članicama, "ne treba još jedan takav problem".

"Mislim da nitko ne bi želio u svom društvu imati nekoga tko na ovakav način komunicira kao što to radi Vlada Srbije, i da to nije ni europsko ponašanje, niti je to nešto što bi moglo činiti nekakvu stabilnost unutar Europske unije. Dakle, na našim susjedima, na građanima Srbije, primarno je da se opredijele: žele li te vrijednosti, vjeruju li u europske vrijednosti, žele li u Europu, i poštuju li europske uzuse i europske način ponašanja ili ne. To je primarno što mora napraviti Srbija i građani Srbije. Na njima je izbor", poručio je.