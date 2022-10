Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vratio se sa samita u Pragu i u četvrtak prisustvovao otvaranju novog objekta MTU Maintenance Serbia. Nakon obilaska odgovarao je na pitanja novinara i otkrio da mu se nije razgovaralo s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je prisustvovao otvaranju novog objekta MTU Maintenance Serbia u Novoj Pazovi. Komentirao je događanja sa samita iz Praga.

"Susreo sam se s 38 svjetskih i europskih lidera, mislim da nitko nije ostvario toliko susreta", rekao je Vučić. S nekolicinom njih, navodi, nije pričao, a među njima je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Kad napustite svoju zemlju u 7 ujutro i vratite se u ponoć, a pritom nemate ni ručak, ni bilo što slično, već sve vrijeme radite i borite se za interese svoje zemlje, onda vam oni kažu da ste tužni kao siroče i da vas nitko neće", rekao je Vučić.

"A vi dobijete čast govoriti na večeri kao jedan od 10 govornika. Sjedio sam pored nositelja ideje Europske političke zajednice, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. S jedne strane je sjedio ukrajinski premijer iz jasnih razloga, a s druge predsjednik Srbije. A što vi imate na sve to reći? Jadni su oni koji te stvari govore", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je Europska komisija donijela odluku prema kojoj bi Srbija trebala biti izuzeta iz novog paketa sankcija EU-a, piše Nova.rs.

"Onda su na prijedlog Hrvatske, uz podršku dvije članice, shvatili da nemaju konsenzus po tom pitanju, pa su to skinuli. Samo da se nitko ovdje ne pravi neznalica, nego da se zna kako je to stvarno izgledalo. Zato ćete sutra čuti značajne i dugoročne odluke", kazao je Vučić.

"Hajka u hrvatskim medijima"

Kaže i kako je tek kasno navečer doznao da je Hrvatska i sebe izuzela.

"Oni imaju neke posebne potrebe za rafineriju, nekakvo posebno ulje koje im je potrebno s ruske strane. Oni su sebi uzeli za pravo da daju Rusima i plaćaju Rusima, ali su uzeli sebi za pravo da Srbima to oduzmu", rekao je Vučić.

Rekao da se protiv njega "vodi hajka u hrvatskim medijima".

"Kukaju i plaču što je netko spomenuo ustaše, a oni danas napišu 'Firer u pampersu', 'Hitler', crtaju mi brčiće i sve drugo. Crtaj što hoćeš, baš me briga", kazao je Vučić i dodao da Janaf više nije pouzdan opskrbljivač.

Teške optužbe zbog zabrane prodaje ruske nafte Srbiji: "Vučić je sve uspio povezati čak i s Jasenovcem"

"Plaćali smo i plaćat ćemo 40 do 45 milijuna eura godišnje za skladištenje i transport, sad je na nama kao državi da vidimo što ćemo dalje", dodao je.

Vučić je rekao da su mnogi na samitu u Pragu govorili o sankcijama koje Srbija nije uvela Rusiji. "Svi oni traže da uvedemo sankcije. To traži i 15 do 20 posto građana Srbije. Ja to prihvaćam kao politički legalan i legitiman zahtjev", kazao je.

"Mi smo dio Europske političke zajednice, bez obzira na to jesmo li uveli sankcije. Znali smo mi za raniju odluku da će se ta vrsta sankcija odnositi prema zemljama Zapadnog Balkana, ali je u međuvremenu Europska komisija donijela odluku da nas izuzme iz toga", dodao je.

Vučić i Brnabić bjesne: ''U čemu je problem?'' pita Plenković, a pohvalio se i da je Orbanu objasnio neke stvari

"A onda se pojavila Hrvatska sa svojim prijedlogom da mi ne budemo izuzeti, a da oni, Mađarska, Češka, Slovačka i Rumunjska budu. To je ta promjena koja se dogodila. Ja, nažalost, mislim da nećemo biti izuzeti i mi se pripremamo za kupovinu neke druge nafte", kazao je Vučić.