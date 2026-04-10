Veliki projekti u Dubrovniku: Grade se stanovi, bolnica dobiva obnovu i proširenje

Ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić u posjetu je Dubrovniku gdje je potpisao ugovor za projekt gradnje stanova za zaštićene najmoprimce. Država je kupila zemljište vrijedno 2 milijuna eura na kojem će se graditi dvije zgrade s oko 60 stanova.

Ministar je obišao i radove na energetskoj obnovi Opće bolnice Dubrovnik.

Obnovom je obuhvaćeno 20 tisuća četvornih metara bolnice, a ukupna vrijednost je nešto više od 20 milijuna eura. Bolnica priprema i projket proširenja odjela pedijatrije.

"Uštede su ogromne, što će uvelike pripomoći financijskom poslovanju OB Dubrovnik, primarna energija uštede je oko 80 posto, a toplinska energija na razini 65 posto uštede", kazao je ministar graditeljstva Branko Bačić.

"Planirano je u dogovoru s našim županom priširenje pedijatrije što naši mali pacijenti zaslužuju u iznosu od pola milijuna eura što je adekvatno jer je pedijatrija već sada u zoni zahvata, bit će podignuta na jednu zavidnu razinu", kaže Marijo Bekić, ravnatelj OB Dubrovnik.