Ispod kostima Spider-Mana iz Velike Gorice krije se pravi superjunak: Upoznajte Maximiliana

Velika Gorica jedina uz New York sada ima svojeg prijateljskog Spider-Mana iz susjedstva. Baš poput svojeg uzora iz njujorškog Queensa, i ovaj se penje na visine bez straha, skače u pomoć, ali ovaj velikogorički to zapravo čini onda kad skine crveno-plavi kostim i postane ono što u stvarnosti i jest - profesionalni vatrogasac.

Njegov stvarni identitet kojeg nije razotkrio J. Jonah Jameson iz Daily Buglea je Maximilian Bindernagel Vujnović, čiji tajni identitet velikogoričkog Spider-Mana svi obožavaju.

Maximilian već nekoliko godina uveseljava djecu na raznim događanjima, odlazi u bolnice, sudjeluje u humanitarnim akcijama, a sve to u svom prepoznatljivom Spider-Man kostimu. Kad god ima priliku, navuče masku, prošeta ulicama Velike Gorice i donese osmijeh na dječja lica.

"Očuh me je naučio da volim vatrogasce, Spider-Mana i općenito pomaganje ljudima", priča Maximilian, koji se u Hrvatsku doselio iz Njemačke prije deset godina.

"Kada sam došao nisam znao hrvatski i bio sam malo usamljeni klinac. Nisam imao baš neku zabavu osim videoigara, Spider-Mana i svega što ima veze s tim likom. Moj cilj je bio da tijekom korone malo razveselim djecu, da im izmamim osmijeh na lice, da im poručim da se ne boje biti drugačiji od drugih. I uspio sam. Sad već nekoliko godina veselim klince, idem po bolnicama, radim na puno humanitarki i to me čini istinski sretnim", kaže Max.

Pravi junak je ispod maske

Reakcija na njega u kostimu Spider-Mana su različite. Neki mu se nasmiješe, ali ima i onih koji ga promatraju s čuđenjem. No, Maximilian se ne obazire. To je uostalom samo kostim Spider-Mana koji krije onog pravog junaka - vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica. Maximilian kao i druge kolege svakodnevno riskira svoj život da bi spasio tuđe.

"Mene nije ugrizao pauk, nego je to bio 'ugriz' jako dobrih uzora koje sam imao - oca i majke koji su me gurali da pokušam predstaviti te vrijednosti koje Spider-Man predstavlja. A to je: uvijek pomozi nekome, iako nemaš para, jer novci nisu važni. Dobro se dobrim vraća".

Osim što je vatrogasac i humanitarac, Maximilian je i veliki zaljubljenik u adrenalin i prirodu.

"Uvijek sam volio adrenalinske stvari, skočio sam par puta iz aviona, volim alpinizam, penjanje, sve što ima veze s visinom", kaže čovjek koji i bez ugriza radioaktivnog pauka radi sve te vratolomije.

U međuvremenu je njegov lik Spider-Mana postao inspiracija mnogima. Djeca mu šalju crteže, roditelji poruke podrške.

"Dobio sam puno lijepih poruka, ljudi mi pišu 'svaka čast, ti si Hrvatska kakva bi trebala biti'. Suze su mi došle na oči i to mi je bila motivacija da nastavim", govori s ponosom Max.

Spider-Man u stripu ima Mary Jane ili Gwen Stacey, ovisi koje izdanje čitate, a Maximilian je pronašao svoju Mary Jane plave kose poput Gwen Stacey.

"Oponašao sam i scenu iz filma, poljubac naopačke. Ja sam, na svu sreću, našao svoju Mary Jane. Bez moje žene ne bih ovo uspio. Ovaj Spider-Man je sveto zauzet", zaključio je ovaj simpatični 30-godišnjak.

