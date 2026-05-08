Tisuće tona otpada i rješavanje "crnih točaka": Gdje počinje velika sanacija i što će biti s jamom Sovjak?

U tijeku je rad na sanaciji ilegalno odloženog otpada u Gospiću, Samoboru, Poznanovcu i Pazinu, a nakon stjecanja svih uvjeta također će se početi s pripremom projekata u Benkovcu i Lovincu, izvijestili su u petak iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Financiranje troškova sanacije tih prioritetnih lokacija predviđeno je s 30 milijuna eura, s tim da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovati s 85 posto, a jedinice lokalne samouprave s 15 posto s tim da je, kažu u Ministarstvu, najavljena mogućnost smanjenja udjela JLS na 10 posto.

Kako su izvijestili, sanacija ilegalno odloženog otpada u Gospiću na lokaciji bivšeg PPK Velebit, s obzirom na postupanje nadležnih istražnih tijela i složenost stanja na terenu, provodit će se u više faza.

Fond objavio javnu nabavu za 1. fazu uklanjanja i zbrinjavanja otpada u Gospiću, ponude do 27. svibnja

Fond je objavio postupak javne nabave za 1. fazu uklanjanja i zbrinjavanja 3500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos, uključujući mljevene kablove i plastiku koja sadrži opasne tvari, procijenjena vrijednost radova je 2,1 milijun eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 27. svibnja.

Ostale faze će obuhvaćati sanaciju otpada unutar zatvorenih objekata i u vrećama oko njih te zakopanog otpada na površini od oko dva hektara.

"Zbog zahtjevnosti postupka i njegove vremenske dimenzije, Fond planira vodonepropusnim slojem privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je zakopan otpad. Aktivnosti vezane za izradu tehničkog rješenja ovlaštenog projektanta za prekrivanje otpada su u tijeku, a vrijednost te investicije se procjenjuje na oko milijun eura", izvijestili su iz Ministarstva zaštite okoliša te naglasili da se kontinuirano prati stanje kvalitete površinske vode i zraka i da do sada nije bilo odstupanja.

Za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Bedekovčini (Poznanovec), Fond je objavio postupak javne nabave za sanaciju dvije lokacije na kojima je 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Riječ je o plastičnom otpadu i ambalaži, gumama te miješanom otpadu od mehaničke obrade koji sadrži i opasne tvari. Procijenjena vrijednost javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje tog otpada je 7,39 milijuna eura bez PDV-a., a rok za dostavu ponuda je 27. svibnja.

U samoborskom Vrbovcu je oko 8000 tona otpada - plastika čini čak tri četvrtine ukupnog otpada, dok ostatak uključuje ambalažu, gumu, papir, karton te manje količine metala i miješanog komunalnog otpada. Oko 70 posto tog otpada je u balama, a ostatak rasut po terenu, dijelom degradiran zbog dugotrajnog izlaganja vremenskim uvjetima. Nakon provedenog prethodnog savjetovanje za projekt sanacije Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada, a procijenjena vrijednost za sanaciju je 3,84 milijuna eura bez PDV-a, s rokom dostave ponuda do 6. srpnja.

Za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Pazinu, Fond je izradio plan za uklanjanje 13.000 tona otpada u krugu bivše tvornice Istraplastika na Dubravici. Riječ je o balama otpada, pretežito plastike, tekstila i gume. Fond priprema natječajnu dokumentaciju te će uskoro biti objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Procijenjena vrijednost uklanjanja i zbrinjavanja otpada je oko 8,1 milijun eura s PDV-om, stoji u priopćenju.

Iz Ministarstva zaštite okoliša najavili su i da će "nakon stjecanja svih uvjeta", zajedno s Fondom, aktivno početi s pripremom projekata sanacije otpada koji je ilegalno odložen na lokacijama u Benkovcu i Lovincu.

Raskinut ugovor za sanaciju jame Sovjak u Viškovu

Radi se, kažu, i na sanaciji "crnih točaka" pa je tako planirani rok završetka sanacija obalnog dijela Kosice, s kojeg se uklanja azbestni otpad, početak svibnja 2027., a vrijednost sanacije je oko pet milijuna eura s PDV-om, osiguranih iz NPOO-a.

Provedba sanacije odlagališta šljake u Kaštelanskom zaljevu planirana je od 2027. do 2029., a završetak projekta sanacija otpadne troske (tzv. crnog brda) u Biljanima Donjim do konca studenoga. Za sanaciju tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura Dugi Rat u veljači su završeni geodetski i geotehnički istražni radovi na lokaciji, izrađena je studija vjetrovalne klime te je u tijeku priprema odluke o daljnjim aktivnostima sanacije.

Za sanaciju jame Sovjak u Viškovu, Fond je raskinuo ugovor sa zajednicom ponuditelja koje su bile angažirane na sanaciji, te je sredinom travnja objavio postupak javne nabave za provedbu dodatnih istraživanja radi preciznog utvrđivanja količina preostalog otpada u jami. Nakon izrade cjelokupne dokumentacije Fond će objaviti novi postupak javne nabave za odabir izvođača radova.