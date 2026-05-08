HDZ-ovac se žalio, Plenković mu poručio: Ako mu ondje slučajno nije dobro, ima tko će ga zamijeniti

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u petak je komentirao tvrdnje Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba te kazao da ne zna o čemu je riječ i da bi se europarlamentarac trebao baviti svojim poslom.

"Nemam pojma o tome. Čini mi da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo i gospođa Šuica i ja prepustili mandate..., treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu", kazao je Plenković u izjavi novinarima u Novoj Gradiški komentirajući Sokolove tvrdnje da mu je supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u.

Plenković je rekao i da neutemeljeno kritiziranje kolega iz gradske organizacije nije neki način za političko jačanje vidljivosti unutar stranke.

"Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, to nije put", kazao je.

"Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", dodao je Plenković.

Napomenuo je i da je to "potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje" te odbacio tvrdnje da je netko bio spriječen kandidirati se.

Plenković: U Slavoniji ima još puno posla, ali razvojni skok je vidljiv

Plenković je u Novoj Gradiški, gdje je došao dati podršku HDZ-ovom kandidatu za gradonačelničku dužnost Bernardinu Trnki, govorio i o razvoju Slavonije te istaknuo da je kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem uloženo četiri milijarde eura i podsjetio da je još 2016. cilj bio usmjeriti snažniju državnu potporu prema pet slavonskih županija.

Naglasio je da su upravo te županije postale jedan od glavnih fokusa Vlade kroz redovite sastanke i suradnju sa županima, gradonačelnicima, načelnicima i razvojnim agencijama.

Poručio je da je cilj decentralizacije osigurati više novčanih sredstava i ovlasti lokalnim sredinama te ocijenio da je u Slavoniji vidljiv "veliki razvojni skok“, posebno kroz ulaganja u prometnu infrastrukturu, gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu okoliša i nove tehnologije.

Dodao je da se sve više ljudi koji su ranije otišli iz Hrvatske postupno vraća, donoseći nova iskustva i gradeći život u svom kraju.

"Ima još puno posla za napraviti, ali razvojni skok je vidljiv“, zaključio je.

Osvrćući se na kritike u radu Vlade, Plenković je kazao da neki "pristrano i angažirano" osporavaju sve poteze Vlade, bez obzira na temu.

"Ako kažem da je lijep dan u Novoj Gradiški, oni bi rekli da pada kiša“, rekao je te dodao da je kritika legitimna u demokraciji, ali da pritom "ne treba glumiti neovisnost“.

Stigao odgovor

Prozvani Sokol oglasio se priopćenjem gdje je zaključio da unutarstranački nesporazumi trebaju ostati unutar njihova četiri zida.

“Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu”, rekao je Tomislav Sokol.