FOTO Vatrogasci iz Save izvukli BMW: Pronađeno tijelo mlade žene

"Intervenirali smo u izuzetno teškim uvjetima na blatnom i zahtjevnom terenu. Nažalost, unatoč uloženim naporima, izgubljen je jedan mladi život. Zahvaljujemo svim pripadnicima koji su sudjelovali u intervenciji na profesionalnosti, hrabrosti i predanosti u iznimno teškim okolnostima. Obitelji preminule osobe izražavamo iskrenu sućut", objavili su na društvenim mrežama uz fotografije.
Vatrogasci izvukli BMW iz Save - 2Foto:
JVP Novska
PU sisačko-moslavačka objavila je kako je oko 15 sati u mjestu Uštica, u rijeci Savi, pronađeno beživotno tijelo ženske osobe, kao i automobil.
Okolnosti toga događaja trebaju se utvrditi. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na Odjel patologije sisačke Opće bolnice.