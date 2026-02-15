"Povjesničar umjetnosti" oglasio se nakon pjesme: "Na svom ću šoru pjevati što mi se pjeva"

Nakon što se društvenim mrežama i medijima proširila snimka bivšeg ministra Josipa Dabre, on se oglasio na svojem Facebooku i dodatno pojasnio svoje motive.

"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću", napisao je Dabro.

"Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme.

"Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate", poručio je bivši ministar Andreja Plenkovića, inače kineziolog, koji se potpisao kao "Povjesničar umjetnosti - José Dabro".