FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove

Na Rogli su se, zbog kombinacije tankog i svježeg snježnog pokrivača i jačih udara vjetra, pojavili snježni nanosi koji su zadali posla vlasnicima brojnih vozila.

Ono što je u drugim dijelovima Slovenije stvaralo probleme bio je snažan vjetar. Vatrogasci su imali pune ruke posla s uklanjanjem srušenih stabala i grana s kolnika. Tijekom noći na nedjelju u naselju Plešivica uklonili su šest stabala koja su pala na prometnice, a posla je bilo i u Paki kod Velenja gdje je stablo palo preko regionalne ceste Velenje-Slovenj Gradec.

Snažan vjetar rušio je stabla i u drugim mjestima u zemlji, a bilo je i oštećene infrastrukture poput dimnjaka i krovova na objektima.