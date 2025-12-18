FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."

Požar je danas nešto prije podneva izbio na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

"Na Heinzlovoj ulici pored fakulteta mnogo je vatrogasnih vozila", kazao nam je čitatelj koji je fotografirao intervenciju vatrogasaca.

Požar na Agronomskom fakultetu - 3 Foto: Snimio čitatelj

Kako su nam kazali iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, djelatnici fakulteta u 11:45 sati dojavili su im o požaru elektroinstalacije u podrumu u kojem se nalazi arhiva.

Požar na Agronomskom fakultetu - 1 Foto: Snimio čitatelj

Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu.

"Požar je prigušen od strane djelatnika Fakulteta. Izvršit ćemo dogašivanje, te razdimljavanje prostora, a nepotrebne snage vraćaju se u postaju", kazali su iz JVP Grada Zagreba.

Požar na Agronomskom fakultetu - 2 Foto: Snimio čitatelj