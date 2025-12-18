U zagrebačkom vrtiću otkrivena Legionella! Djeca premještena, inspekcija dolazi i u školu

Snježana Lozančić, ravnateljica zagrebačkog Dječjeg vrtića Bajka u Selskoj, izvijestila je roditelje da je u sustavu tople vode tijekom redovitog ispitivanja otkrivena prisutnost bakterije Legionelle..

"Sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija, odmah smo poduzeli sve potrebne mjere radi zaštite zdravlja djece i zaposlenika. U tu svrhu odlučeno je da se područni objekt Selska privremeno zatvori, počevši od četvrtka, 18. prosinca 2025., kako bi se provele sve propisane mjere sanacije i osigurali zdravstveno ispravni uvjeti boravka", stoji u obavijesti ravnateljice.

Zbog bakterije će biti provedeno ispiranje vodovodnog sustava te ponovna ispitivanja vode, a roditelji će o otvaranju područnog objekta biti obaviješteni nakon urednih nalaza.

Za vrijeme trajanja sanacije, kao i tijekom predstojećih blagdana, djeca iz spomenutog područnog objekta boravit će u Centralnom objektu Dječjeg vrtića Bajka, na adresi Zorkovačka 8.

"Napominjemo da se bakterija Legionella ne prenosi konzumacijom vode, već isključivo udisanjem aerosola, te do sada nije zabilježen nijedan slučaj oboljenja među djecom ni zaposlenicima", naveli su iz vrtića.

Ispitivanja su provedena i u ostalim objektima Dječjeg vrtića, uključujući i Centralni objekt u Zorkovačkoj 8, te su pokazala da je voda u svim tim objektima zdravstveno ispravna i u skladu s važećim zdravstvenim i sanitarnim propisima.

Inspekcija i u školi

Inspekcija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" danas će stići i u Osnovnu školu Augusta Šenoe, koja dijeli objekt s Dječjim vrtićem Bajka.

"Kod nas bakterija nije potvrđena, ali smo poduzeli sve preventivne mjere koje su nam na raspolaganju. Djeca su u školi, ali zatvorili smo vodu i stigle su cisterne", za DNEVNIK.hr rekla je ravnateljica Ivona Zdunić.

Što je legionela?

Legionarska bolest ili legionela je težak oblik upale pluća. Uzrokuju je bakterija Legionella, koja se razmnožava u toploj vodi pa se ljudi njome obično zaraze udisanjem zaraženih kapljica vode. Epidemije ove bolesti bile su povezane s vodovodom bolnica, hotela i javnih kupališta ili bazena, a nisu poznati slučajevi u kojima je neka osoba neposredno zarazila drugu.

Mnogi ljudi izloženi Legionelli nikada ne obole, a kod nekih bolest prođe bez jakih simptoma ili njihovog posebnog tretmana. Ipak, kada se bolest pojavi, važno je odmah posjetiti liječnika.

Prvi simptomi legionarske bolesti najčešće se pojavljuju 2–6 dana nakon izloženosti bakteriji, no mogu se pojaviti i dva tjedna nakon izlaganja.