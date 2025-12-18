Podignuta optužnica protiv mladih ekstremista: Izveli više napada, imali "ministra propagande"

Njemačko savezno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv sedam navodnih članova krajnje desne skupine "Posljednji obrambeni val", među kojima je i 15-godišnjak iz Hessena. Optužbe se kreću od terorizma do pokušaja ubojstva.

Najmlađi od sedam navodnih članova i jednog pomagača sad ima 15 godina, dok je u trenutku uhićenja imao 14 - protiv njega je ukinut istražni pritvor te je on jedini od optuženih koji je od srpnja na slobodi. Optužen je za pomaganje i podržavanje nekoliko zločina.

U svibnju je Savezno tužiteljstvo pokrenulo operaciju protiv domaće skupine koja sebe naziva "Posljednji obrambeni val", koja je uključivala uhićenja i pretrese. Prema njihovim izvještajima, skupina sebe vidi kao posljednje utočište za obranu "njemačke nacije". Cilj im je bio nasilnim djelima, prvenstveno protiv migranata i političkih protivnika, dovesti do sloma demokratskog sustava Njemačke, piše Tagesschau.de.

Planirali pokrenuti rasni rat

Optuženi su za podmetanje požara i bombaške napade na smještaje za tražitelje azila i ljevičarske institucije. Između ostalog riječ je podmetanju požara u kulturnom centru u Altdöbernu u Brandenburgu, pokušaju, koji nije uspio, napada na naseljeni dom za azilante u Schmöllnu u Tiringiji, kao i planovima napada na prihvatilište za izbjeglice u Senftenbergu u Brandenburgu. Prema presudi Saveznog suda pravde, članovi su planirali "pokrenuti rasni rat u kojem bi se pokrenula spirala nasilne reakcije i protureakcije kako bi se očuvala 'bijela rasa', s konačnim ciljem eliminacije liberalne demokracije".

Navodno su na društvenim mrežama objavljivali rasističke i antisemitske poruke te veličali Treći Reich i nacionalsocijalizam. Dokument je otkrio koliko su se optuženici, od kojih su neki bili maloljetni, navodno povezali s nacionalsocijalistima: "Cilj je bio 'ponovno osvojiti' vlastitu zemlju u tradiciji SA i političkog razmišljanja NSDAP-a te organizirati oružane sastanke diljem Njemačke". Prema izvješću, jedan od optuženih imenovan je "ministrom propagande", a 13-godišnjak, koji zbog dobi ne može biti kazneno odgovoran, imenovan je za "šefa gestapa".

U vrijeme racije u svibnju, osumnjičenici su imali između 14 i 21 godine. Zbog svoje dobi, neki od njih morali su se pojaviti pred istražnim sucem Saveznog suda u Karlsruheu u pratnji roditelja. Hamburški sud sada mora odlučiti hoće li i kada zakazati suđenje.