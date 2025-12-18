Donald Tusk dao ozbiljno upozorenje: "Želim da ovo shvate svi, ako Ukrajina padne..."

Poljski premijer Donald Tusk izašao je sa sastanka na vrhu Europske unije kako bi ukratko informirao poljske novinare o dosadašnjim razgovorima, oštro ih upozorivši na rizike današnjih pregovora.

Rekao im je da su čelnici uključeni u "vrlo težak proces" pokušaja postizanja dogovora oko financijske pomoći Ukrajini, a čija sredstva bi se namaknula od zamrznute ruske imovine u sustavu Euroclear koji se nalazi u Belgiji. Razgovori su, kako kaže Tusk, osobito teški sa skupinom kritično nastrojenih zemalja "teoretski najviše izloženih riziku od neke vrste odmazde ili financijskih akcija Rusije", prvenstveno Belgijom, tražeći jasna jamstva i zaštitne mjere.

Kaže da postoji "proboj" u smislu postizanja širokog dogovora o potrebi da se krene dalje s tim i da čelnici sada traže načine kako bi se sve zemlje osjećale ugodno s onim što se predlaže.

No Tusk je jasno iznio što je u pitanju u današnjim razgovorima, rekavši novinarima da bi "poljska neovisnost bila ugrožena ako se ispostavi da je Ukrajina, kao posljedica loših odluka ili nedostatka akcije Europe, prisiljena na predaju rata“.

"Želim da ovo konačno svi shvate – ne samo naši kolege ovdje u Europi, već i svi u Poljskoj – da kada govorimo o nužnosti podrške Ukrajini korištenjem ovih ruskih sredstava, to je zato što dobro znamo da ukrajinska neovisnost udaljava rizik od agresije ili rata od poljskih granica. Suprotno tome, pad Ukrajine kao rezultat ovog rata značio bi izravnu prijetnju Poljskoj", zaključio je poljski premijer.