Poljska prvi put od Hladnog rata povlači veliki vojni potez: "Možemo proizvesti milijune"

Poljska će prvi put od Hladnog rata pokrenuti proizvodnju protupješačkih mina - planira ih rasporediti duž svoje istočne granice, a možda će ih i izvesti u Ukrajinu, potvrdio je poljski zamjenik ministra obrane, Pawel Zalewski.

Pridružujući se širem regionalnom pomaku u kojem su gotovo sve europske zemlje koje graniče s Rusijom, s izuzetkom Norveške, najavile planove za izlazak iz globalnog sporazuma o zabrani takvog oružja, Poljska ovime želi ojačati obranu na granicama s Bjelorusijom i Rusijom.

"Zainteresirani smo za velike količine što je prije moguće", rekao je Zalewski za Reuters.

Istočni štit

Mine su planirane kao ključni dio "Istočnog štita", obrambenog programa usmjerenog na jačanje poljskih granica s Bjelorusijom i ruskom enklavom Kalinjingrad. Na pitanje hoće li proizvodnja mina moći početi sljedeće godine, nakon što se završi proces povlačenja iz Ottawske konvencije, Zalewski je rekao: "Želio bih to. Imamo takve potrebe."

Poljska je u kolovozu započela proces povlačenja iz Ottawske konvencije i prethodno je izjavila da bi mogla započeti s proizvodnjom protupješačkih mina ako bude potrebno, ali da još nije donesena nikakva formalna odluka. Zalewskijevi komentari prva su potvrda iz Varšave da će nastaviti s tim potezom.

Poljska je 1995. potvrdila UN-u da je sredinom 1980-ih odustala od proizvodnje protupješačkih mina, kao i od izvoza, a sad je Belma, državna tvrtka koja već opskrbljuje poljsku vojsku s nekoliko drugih vrsta mina, potvrdila da će na 800 km granice biti postavljeni milijuni mina.

"Pripremamo se za poljsku potražnju koja će iznositi 5-6 milijuna mina svih vrsta", rekao je za izvršni direktor Belme Jaroslaw Zakrzewski i dodao da, iako ministarstvo obrane to još nije naručilo, tvrtka će sljedeće godine moći proizvesti do 1,2 milijuna mina svih vrsta, uključujući protupješačke. Trenutno ih godišnje proizvode oko 100.000.

Izvoz mina moguć i u Ukrajinu

"Naša polazna točka su naše vlastite potrebe. Ali za nas je Ukrajina apsolutni prioritet jer se europska i poljska sigurnosna linija nalazi na rusko-ukrajinskom frontu", rekao je Zalewski.

Iz Belme su potvrdili da je moguć i izvoz u Ukrajinu te da su zemlje NATO-a koje graniče s Rusijom, uključujući baltičke države, već pokazale interes za kupnju protupješačkih mina. Poljska, naravno, ima prioritet, ali bi se svaki višak proizvodnje mogao isporučiti saveznicima u regiji, poručili su.

Litva i Finska su ranije ove godine potvrdile da očekuju početak proizvodnje protupješačkih mina sljedeće godine, a Ottawsku konvenciju napuštaju i Latvija i Estonija, iako još nisu objavile planove proizvodnje.

Poljsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da bi proizvodnja mina mogla započeti nakon isteka šestomjesečnog razdoblja povlačenja iz sporazuma koji će biti služben 20. veljače 2026.