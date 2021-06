Sve što izađe iz vaše kuhinje bit će ravno malenom umjetničkom djelu zahvaljujući CookiePro setu i njegovim jedinstvenim nastavcima u obliku pahulja, zvijezda ili cvjetića.

Toliko puta ste odustali od izrade američke pite, keksića ili pak fondana jer je sve djelovalo prekomplicirano i zahtijevalo je puno alatki? Ne više, imamo rješenje za vas. U ovom tekstu vam otkrivamo tajne izrade savršenih slastica baš svaki put!



Napravit ćete ćete pitu od jabuka sa delikatno ukrašenom korom ili hrskave keksiće bez muke i u par poteza. Obradujte vaše mališane maštovito ukrašenim tortama i učinite njihov rođendan posebnim i razigranim.



Sve to vam je sada nadohvat ruke, pripremat ćete slastice kao iz kulinarskih časopisa, bez izdvajanja silnog novca za delicije besprijekornog izgleda.



Dobro čuvana tajna, koju u svojim kuhinjama koriste i najbolji slastičari, jest izvrsni set za rezanje, oblikovanje kolača i ukrasa od fondan mase te iscrtavanje različitih ukrasa na istim.



Izrađujte savršene kolače i dekoracije poput pravih majstora u svega nekoliko minuta!



Pri pogledu na vaše slastice svima će krenuti voda na usta, obećavamo. Keksići će s tanjura nestajati brzinom svjetlosti, a tražit će se komad više savršeno ukrašene torte. Postat ćete pravi velemajstor slastičarstva, a sve to zaslugom jedinstvenog slastičarskog seta.

CookiePro setu pohvalno govore svi korisnici. Baka Nera kaže sljedeće:„Ovaj set ima 47 dijelova i sadrži sve što mi je potrebno da obradujem unučiće ukusnim keksićima, tortama i pitama. Rad u kuhinji postao je uživanje! Svaku dekoraciju koju zamislim izvedem uz pomoć njega brzo, lako i savršeno.Moje slastice uvijek prve nestaju sa stola, stalno me traže recepte i pitaju koja je moja tajna. Svima uz osmijeh namignem i kažem da svoj uspjeh dugujem CookiePro setu."Nera je dokaz da se set može koristiti u svakoj životnoj dobi, te da se sve radi u par poteza, bez napora i kompliciranih alatki.Sve što izađe iz vaše kuhinje bit će ravno malenom umjetničkom djelu zahvaljujući CookiePro setu i njegovim jedinstvenim nastavcima u obliku pahulja, zvijezda ili cvjetića.Ovaj set sadrži sve što vam treba za pripremu neodoljivih slastica te vam pomaže poboljšati vještine i tehnike pripremanja delicija Zahvaljujući njemu, najkompliciranije kolače i torte radit ćete samostalno, s puno elana, a bez nervoze, grešaka i bacanja stvari u kantu za smeće.

No, uživanju u radu sa slasticama tu nije kraj! Alatke koje dolaze u CookiePro setu omogućit će vam da izrađujete ukrase od fondan mase. Uz njih nastaju najdelikatniji ukrasi u nekoliko jednostavnih poteza rukom! Ukrasite vaše torte, kolače, pite, muffine, cupcakes ili druge delicije.Njegovih 47 nastavaka potaknut će vašu maštu, a kreativne ideje će samo frcati! Rado ćete provoditi vrijeme u kuhinji stvarajući najneobičnije ukrase od kojih zastaje dah. Dajte si oduška nakon napornog dana i gledajte kako nastaju jestiva umjetnička djela!Zahvaljujući njemu, imat ćete unikatne delicije na stolu svaki put, a vaši gosti će biti potpuno zadivljeni.Kako doći do ovog fenomenalnog seta? CookiePro nije moguće naći u običnim trgovinama. Ovaj revolucionarni slastičarski pribor dostupan je isključivo na internetu. Možete ga naručiti putem njegove službene DokiShop stranice Ali iznenađenjima tu nije kraj! DokiShop trgovina je odlučila obradovati prvih 100 čitatelja portalai za njih je pripremila popust od 50%.Niste čuli za DokiShop? To je jedinstvena trgovina kojoj su kupci uvijek na prvom mjestu. Zbog toga nastoji revolucionarizirati način online kupnje i učiniti ju dostupnom svakome.

Svojim sigurnim i pouzdanim poslovanjem kontinuirano bilježi porast novih korisnika. Usto, statistike pokazuju da se čak 93 % kupaca vraća, što je dovoljan dokaz povezanosti DokiShop branda sa svojim kupcima. Također, pokazuju što ljudi misle o brandu čiji proizvodi čine našu svakodnevicu lakšom, a život ispunjenijim.Jedan od proizvoda iz njihove ponude koji će vašu svakodnevicu zaista učiniti lakšom je i CookiePro.Priuštite si ovaj set i započnite kulinarske avanture koje će vama i vašim najmilijima staviti veliki osmijeh na lice.: Popust je vremenski ograničen i traje do ponoći ili do isteka zaliha. Zato požurite, jer je na zalihama koje se tope velikom brzinom ostalo samo par komada.Savjeti za rad sa fondanom• Pri radu sa fondanom, da se smjesa ne bi lijepila za ruke, namažite ih uljem ili biljnom masti. Pripazite da ne pretjerate s masnoćom kako fondan ne bi izgubio čvrstoću.• Fondan smjesu u hladnjaku možete čuvati nekoliko tjedana, a možete je i zamrznuti do 6 mjeseci. Važno je da smjesu omotate prozirnom folijom i spremite u posudu s poklopcem kako ne bi bila u dodiru sa zrakom. Kada vam fondan zatreba, izvadite ga iz hladnjaka, odrežite koliko vam je potrebno i zagrijavajte lagano u mikrovalnoj pećnici da malo omekša kako bi se s njime moglo raditi.• Za bolji okus, prilikom izrade fondana možete dodati 1 žličicu arome po želji: vanilije, badema, ruma ili limuna.