Nemezida sedam, velika akcija policije u kojoj je uhićen 21-godišnjak. Silovanje, prostitucija, prijetnje, pornografija - tek dio su od ukupno 56 kaznenih djela koje je počinio nad 36 žrtava.

"Evolucijom društva došlo je do nove paradigme. Djeca su, ne tako davno, boravila na igralištima - školskim, oko zgrada. Roditelji su tada govorili 'nemojte stupati u kontakte sa strancima'. Danas je to prešlo na društvene mreže.

Nažalost, na društvenim mrežama imamo posve novu kategoriju ljudi. Mi, iz bogate kliničke prakse, znamo da oni koji imaju intenciju zlostavljati djecu preko društvenih mreža - šuljaju se i polako ulaze u njihov život. Upravo u htjenju da ih djeca ne percipiraju kao strance, već kao nekog poznatog", pojasnila je Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Vanja Slijepčević Saftić u Dnevniku Nove TV.

Kako ističe Slijepčević Saftić, djeca zbog svoje nezrelosti misle da kroz tu bliskost ta osoba mora biti dobra s njima. Time, dodaje, daju potpuno otvoreni put onima koji imaju loše namjere. "Društvene mreže su vrlo vrijedne, oni su neka tekovina novoga doba. No, trebamo o rizicima razmišljati i razmišljati sa zrnom soli", istaknula je Slijepčević Saftić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Kopčić.

Ivana Kopčić (Foto: DNEVNIK.hr)

Fizijatru ukinuta presuda zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnica, Viši sud je sada naložio - rekonstrukciju događaja!

Kao društvo, napominje Slijepčević Saftić, trebamo skloniti mogućnost stigmatizacije djevojčica i djevojaka. "Da počiniteljima vrlo jasno pošaljemo poruku: To je loše i zbog toga će netko snositi kazne. To je na sustavu koji će propisivati mjere. Želimo im reći da nisu same i da ih ne želimo retraumatizirati -da negdje u tišini, u sjeni, ostane vaša patnja", poručila je Slijepčević Saftić.

Više puta silovao i zlostavljao dijete: 35-godišnjak dobio 20 godina zatvora

Kako kaže, oni koji rade s takvom djecom i mladima, znaju da taj broj eksponencijalno raste. "To je vrlo ozbiljan problem o kojem moramo studiozno razmišljati", zaključila je Slijepčević Saftić.

Počinitelj je sada 30 dana u istražnom zatvoru, s mogućnošću da se produži zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.