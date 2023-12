Milanović: "I među dečkima u šatoru je bilo svakakvih lala i razdraganaca, a došao ih je pozdraviti Plenković"

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Bedekovčina povodom Dana općine i Dana Župe svete Barbare.

Nakon sjednice komentirao je aktualne teme u izjavi za medije. Dočekalo ga je pitanje o "ekstermistima" na prosvjedima svinjogojaca.

Milanović je rekao da bi takvi podaci, koje "Plenković dobiva iz istih izvora kao i on", trebali ostati diskrecija državnog vrha, odnosno da se o njima javno ne govori.

"Uvijek se uz takve događaje malo oportunistički lijepe neke ličnosti. Ali od kuda Plenkoviću ti podaci. Plenković to stalno radi i pokušava nas dovesti u polemiku. Zbog čega? Zato što se ljudi svađaju oko mjera koje je Vlada poduzela ili nije poduzela vezano uz svinjsku kugu. To nije dovoljan način da se privatiziraju ovakvi podaci, pod uvjetom da uopće postoje", rekao je Milanović, a onda se "vratio u 2014. godinu.

"Kad sam bio predsjednik Vlade, a Plenković sitni opotunistički političar, korisnik tuđeg političkog kapitala u EU parlamentu i kad je razdragano došao pozdraviti one dečke u šatoru. Tamo je isto bili svakakvih 'cvećki, lala i razdraganaca', likova koji su imali različite backgrounde, svačim se prijetilo... tamo je bilo ljudi od interesa za službe koje se bave nacionalnom sigurnosti", prisjetio je Milanović i dodao da ni on ni Ivo Josipović tada nisu komentirali tko se tamo okuplja, iako je to sve krenulo "radi Josipovićeva svrgavanja".

Pročitajte i ovo strava na plaži UZNEMIRUJUĆI VIDEO Majka heroj (26) spasila kćer od morskog psa pa preminula: Odgrizao joj je nogu

Pročitajte i ovo Odbijen zahtjev Hrvatski navijač neće biti izručen Grčkoj, odvjetnik: "Ne bi mu se mogla jamčiti temeljna ljudska prava"

Rekao je da se premijer ne želi sastati s njim i da je smo jedina zemlja u kojoj tajna služba radi bez smjernica.

"Onda neka malo šuti i ne komentira dokumente koje svaka vlast dobiva i u kojima ima svega, ali ništa zbog čega bi se svi trebali naoružati", naveo je i poručio premijeru da sjedne i razgovara sa svinjogojcima, kao što je i on razgovarao sa "šatorašima".

"Plenković ih je nazvao opasnim teroristima i to radi nekoliko godina od kada je onaj nesretnik prije par godina zapucao pred Banskim dvorima i mene optužio da sam kriv za to jer sam šest godina ranije komentirao neke kontradiktorne stvari iz karijera njegovih roditelja i njega. Od tada mi slušamo tu gnjavažu i kukumnjačenje. Tvrdi da sam navukao mržnju na njegovu svetu obitelj", dodao je.

Komentirao je i da smatra da se ograda ne treba maknuti s Markov trga jer tamo nema stanara.

O smjeni Frane Barbarića kaže da je glupost da ga se miče radi nekakve bespravne gradnje.

"Mene zanima gdje su nestali oni silni milijuni od HEP-a. Barbarić je čak upozoravao, ali Plenković je procijenio da mu sada ne treba. Interna istraga? Znači stranačka istraga. Ne vjerujem u interne istrage. Milijuni su izvučeni iz HEP-a, a mi nemamo odgovore tko je to orkestrirao. To je vjerojatno Baba Jaga osmislila", dodao je.

Za pritvorene BBB-e kaže kako je on upozoravao još na početku da se ne može zatvoriti 100 ljudi.

"Ja to pokušavam ne komentirati u interesu tih ljudi. Ja sam rekao svoje mišljenje i svoje prognoze, ali to upiranje prstom je takva udbaška metoda... Nikoga nisam prozivao, niti Plenkovića kada sam govorio o grčkom pravosuđu. On je imao potrebu upirati prstom, a njega nitko nije prozvao niti jednom riječju. Gojenac je okolo davao dobre vijesti, pa tu nema ničeg dobrog", rekao je.

Pročitajte i ovo SASLUŠANJE IDUĆA TRI DANA FOTO/VIDEO Dio Bad Blue Boysa dao iskaz, evo što su isticali u obrani

Pročitajte i ovo Još jedan incident FOTO Katastrofa na Jakuševcu! U odronu smeća stradala tri radnika, jedan ostao bez ruke, Tomašević: "Za ovo mora biti sankcija"

Nakon upita novinara, predsjednik je komentirao i eksploziju na zagrebačkom odlagalištu otpada.

"Milan Bandić je taj kompleks dao na upravljanje privatnicima i sad su tamo ozbiljni problemi. I Grad Zagreb to ne može sam riješiti. Sad primi gradonačelnika i pomozi mu, ali stvarno, a ne hadezeovim planovima za Slavoniju - ispraznit ju što prije od ljudi", komentirao je urušavanje otpada na Jakuševcu predsjednik Milanović.