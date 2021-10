WC s dvije školjke bez pregrade uzburkao je duhove u maloj zagorskoj općini Bedekovčini. U prostoru koji je namijenjen mladima, WC nudi sve osim onog najnužnijeg - privatnosti. Općinski vijećnici poručuju kako je to samo dio problema.

Na probleme su ukazali općinski vijećnici. Prema riječima predsjednika Općinskog vijeća Bedekovčine, Marka Ocvireka, neobično je da se fokus javnosti bacio na WC.

"To su WC-i koje je načelnik Darko Ban odradio prije izbora. Priča da tu dolazi pregrada, treba se dovršiti, ali je pregradu nemoguće postaviti, kako se vidi i na fotografijama. Mi imamo narudžbenicu za taj WC, to je 36.828 tisuća kuna, bez PDV, a s obzirom na to da Općina nije u sustavu u kojem se vraćaju sredstva PDV-a, iznos ovakvog WC-a penje se do gotovo 45 tisuća kuna za dvije školjke", navodi Ocvirek.

"Sumnjamo, s obzirom da se radilo s jednim lokalnim poduzetnikom, da se pokušao dio novca vratiti. Načelnik navodno govori da to još nije dovršeno, no to se ne može niti dovršiti", dodao je Ocvirek za DNEVNIK.hr.

"Načelnik navodi i da je upozoravao kako je taj prostor opasan po život jer je oštećen u potresu, a moje je pitanje - zašto se onda ulagalo 45 tisuća kuna u takav prostor?", pita se Ocvirek, a odgovora - nema.

"Prijeti da će mladima oduzeti prostor"

Potpredsjednica Općinskog vijeća Brigita Rogan kaže da, pošto se priča o WC-u razvila, načelnik Općine prijeti da će mladima oduzeti prostor.

"Otišla sam u taj prostor i slikala s metrom, prozor je na sredini. Načelnik tvrdi da je naručio pregradu pa bih ja u Općini voljela vidjeti pregradu koja će taj WC učiniti uporabljivim", rekla je Rogina.

"Sad je taj zahod sporedna točka, to je novac svih nas koji je bačen u jedan WC zbog kojeg nam se smije cijela Hrvatska", navodi i spominje izgradnju dječjeg vrtića koji nije prošao tehnički pregled za uporabnu dozvolu. O problemu s WC-om pisao je i lokalni portal Zagorje International.

"Da je tehnički pregled trebao za ovaj WC, ni on ne bi prošao", ističe Rogina i dodaje da je po struci građevinski tehničar, za razliku od načelnika Općine Bedekovčina Darka Bana koji je inžinjer građevinarstva.

"To je čovjek koji je građevinski inžinjer, mislim da se profesori koji su mu dali diplomu križaju kad vide ovaj WC", kazala je Rogina.

"Taj prostor je Udruzi mladih dodijeljen prije potresa, udruga ga je dobila jer u čitavoj općini nisu pronašli ni jedan prostor za mlade. Njima to odgovara jer su blizu crkvi i nikome ne smetaju, oni su s tim prostorom zadovoljni. Prostor je derutan, jako, i već im neko vrijeme obećavaju prozore i ne znam što sve ne, no sve ostaje na obećanjima, od realizacije nema ništa, osim zahoda s fotografije", zaključila je Rogina.

"Nedostaju montažne stijene"

Načelnika Općine Bedekovčina Darka Bana pokušali smo dobiti za komentar cijele priče. Zvali smo ga nekoliko puta i slali mu SMS, no nije nam se povratno javio.

No za 24 sata je kazao da su prije Udruzi mladih naručivali kemijske WC-e kad su imali evente te da je želja normalno urediti prostor mladima koji je stradao i u potresu.

"Taj prostor nije primjeren za korištenje, nisam ga htio dati mladima sve dok se potpuno ne obnovi jer je stradao u potresu. No budući da su inzistirali da im ga damo na korištenje ranije, to smo i učinili. Prva faza obnove je završena, a počela je od sanitarnih čvorova. Kao što vidite na fotografijama gospođe Rogan, sve je uredno popločeno, a nedostaju još montažne pregradne stijene koju smo već naručili", rekao je Ban.

"Očito moram biti prisiljen mladima ponovno obustaviti korištenje tog prostora, dok cijeli objekt ne bude u potpunosti obnovljen, s obzirom na podmetanja koje mi je priuštila gospođa koja želi skrenuti fokus svojih problema na druge", dodao je.

"Gospođa Rogan po struci je inače građevinski tehničar, ona zna, ili bi barem trebala znati razliku između građevinskih radova i mobilnih radova, što su faze radova i tako. Mislim da je vrlo nekorektno od nje prozivati me za nešto što još nije spremno za korištenje", kazao je Ban.

Problem i dječji vrtić

Predsjednik Općinskog vijeća Bedekovčine Marko Ocvirek smatra da je od loše izgrađenog WC-a još veći problem dječji vrtić.

"Od 14 zagorskih općina i gradova jedino mi nemamo 7,5 milijuna kuna iz EU fondova za izgradnju vrtića jer je bilo dosta anomalija u projektu. Načelnik je rekao da su krivi u nadležnoj agenciji koja je radila na projektu. Mi smo jedina Općina koja je digla kredit od 10 milijuna kuna za dječji vrtić", rekao je.

Ističe da dječji vrtić nije prošao tehnički pregled za uporabnu dozvolu. "Djeca su trebala krenuti u 9. mjesecu u vrtić, nisu još uvijek. Načelnik je nekoliko puta ponavljao da će vrtić napraviti za 10 milijuna kuna, no sada isplaćuje dodatnih skoro 400 tisuća kuna za takozvane dodatne radove. Tome ne možete ući u trag", ističe Ocvirek.

"Vezano uz sve navedeno, načelnik diže ekonomsku cijenu vrtića i sudjelovanje roditelja sa 750 na 900 kuna, ali mi vijećnici imamo pravo smanjiti udio učešća roditelja i smanjili smo taj iznos na 650 kuna. Sada opoziva našu odluku i tvrdi da je to premali iznos i predlaže iznos od cca 800 kuna", zaključuje Ocvirek.