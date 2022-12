Bizaran slučaj dogodio se u općini Staro Petrovo Selo. Uzgajivačica crnih slavonskih svinja, koje se tradicionalno drže na otvorenom, kažnjena je zato što ih drži na otvorenom.

Crna slavonska svinja nepoželjna u slavonskom dvorištu. Uoči Božića Agici je stiglo općinsko rješenje.

"Dobila sam čestitku u kojoj je predmet upozorenje kršenja uvjeta o držanju stoke", kazala je uzgajivačica crne slavonske svinje Agica Ferić, koju se tereti da krši komunalni red jer ne čisti prostor u kojem borave svinje, koje se inače drže na otvorenom.

Iako se ove svinje drže na otvorenom, Agicu se tereti da krši komunalni red jer ne čisti prostor u kojem borave.

"Izgleda da ćemo morati kupovati pelene u ljekarnama što se kupuju odraslima pa stavljati svinjama i presvlačiti ih kao djecu. Bože me prosti", rekla je.

Općina Staro Petrovo Selo od nje traži da zaustavi širenje neugodnih mirisa i zaštiti okoliš. Ako u roku od 90 dana ne izgradi posebne spremnike, morat će platiti kaznu od 3000 kuna.

Stručnjaci kažu da takvi zakonski propisi ne postoje

"Kad govorimo o kolektoru ili spremniku za fekalije, onda se taj dio odnosi na svinje koje se drže u kontroliranim uvjetima, znači, u zatvorenom prostoru. Svinje koje se drže na otvorenom i sustav držanja svinja na otvorenom ne poznaje spremnik za fekalije", pojašnjava Vladimir Margeta s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti.

Određena pravila propisuje Nitratna direktiva, koja se bavi zaštitom tla. Margeta ističe da se na jednom hektaru poljoprivredne površine ne bi smjelo držati više od 15 odraslih svinja ili krmača. Na Agičinom imanju je 13 životinja. Farma je prošla i na natječaju za sufinanciranje električnih pastira.

"Imam nadzor dva do tri puta godišnje, znači, inspektor plus veterinarski nadzor, vadi se krv krmačama. Za ovu godinu to smo sve porješavali, znači, nemam problema nikakvih", poručuje Agica.

Pozadina svega navodno je raskol susjeda. Osobu koja je pozvala komunalnog redara ekipa Dnevnika Nove TV nije zatekla u selu. Pred kameru nije htio stati ni načelnik općine. Dok načelnik poručuje da će sve pojasniti pismeno u razumnom roku, mještani općine kažu da je na selu uvijek bilo i krava i svinja.

"Pa to je selo", kazala je Dubravka iz Tisovca. "Što ćemo sve pozatvarati i onda ćemo živjeti od čega? Od socijale?" pita se Antun iz Tisovca.

Agičine životinje nisu jedine u selu, koje je većim dijelom napušteno i prazno. Selo Vladisovo izumire. Prije 20 godina u njemu je živjelo 19 mještana, danas ih je svega petero. Malo selo sad je poznato po bizarnom slučaju.

"Odvjetnik je angažiran, upoznat sa slučajem, prigovor će se pisati bez obzira na ovo sve, pa ćemo vidjeti što će biti", poručila je Agica.

Crna slavonska svinja tako bi mogla završiti i na sudu.

