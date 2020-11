Gledatelji su u osam epizoda emisije Startaj Hrvatska imali priliku upoznati živote osam poduzetnika, ljudi koji su se usudili oblikovati budućnost po svojoj mjeri te bili dovoljno hrabri da prihvate izazov. U borbi za titulu HIT proizvoda 2020. u posljednjoj su epizodi kandidati morali ući u cipele prodavača i prezentirati svoj proizvod pred kupcima. Kako su oni reagirali na Sparu, Jaggety, Batelu i Zorinu mast, pogledajte u videu.

Prodaja nije laka stvar, a upravo je ona važna u ovoj utrci. Svaki poduzetnik dobio je iste uvjete, iste mogućnosti da u 90 minuta proda čim više svojih proizvoda. O uspjehu u toj prodaji između ostalog ovisi i njihovo potpisivanje ugovora sa SPAR-om Hrvatska, odnosno odabir HIT proizvoda 2020.

Kako bi zadatak bio edukativan, produkcija emisije Startaj Hrvatska poslala je kandidatima i tajne kupce s posebnom misijom.

No prije nego što je kucnuo čas da kupci kažu svoje, riječ podrške dao im je Helmut Anton Fenzl, Predsjednik uprave SPAR Hrvatska: ''Znam da ste prošli tešku selekciju s mnogo kandidata. Mislim da se već sada možete smatrati pobjednicima. Jako mi je drago da baš mi u SPAR-u imamo priliku pomoći vam da vaši proizvodi pronađu put do kupca. Došao je taj trenutak kad kupci kažu svoje. Oni odlučuju o vašem uspjehu. Vidim da ste s mnogo entuzijazma ušli u taj projekt. Iskoristite ovu priliku, dajte sve od sebe i znajte da smo mi i dalje tu uz vas.''

''Nepogrešivo, jednostavno ne možete odbiti Ivanu''

Prva se u prodaji iskušala mlada ekonomistica Ivana Perić, koja se zajedno s Deanom Miletić bori da HIT proizvod 2020. postane Spara, trajni kolač rađen s domaćim maslinovim uljem i ručno sjeckanim suhim voćem.

''U prodaji jedan na jedan zapravo je najteže prići kupcu, ljudi se boje probati. Iako se činilo da ne žele i bili su malo skeptični, ja nisam odustajala. Mislim da su ih moj osmijeh, veselje i entuzijazam doveli do toga da dođu k meni i probaju kolač'', kazala je Ivana, koja si je zadala cilj da proda 10 komada Spara.

Nakon prodanih nekoliko kolača Ivani je prišao tajni kupac Hrvoje Prpić, poduzetnik i investitor koji je svoju prvu tvrtku osnovao s 22 godine. Danas je on vlasnik malog poslovnog carstva s 350 zaposlenih i 650 milijuna kuna prometa godišnje. Za Ivanin pristup Hrvoje je imao samo riječi hvale: ''Cura je puna energije. Stvarno zna pristupiti ljudima, razgovarati s njima, nema straha od ljudi. Svaka čast, apsolutna petica.''

Hrvoje se kao kupac pokazao kao iznimno zahtjevan, no Ivana ga je ipak uspjela uvjeriti da sa štanda odnese čak dvije kutije Spare. ''Nepogrešivo, jednostavno ne možete odbiti Ivanu'', rekao je na to Hrvoje.

Prije nego što je otišao, Ivani je ostavio savjet da sasluša kupca i vidi na osnovi toga kako on provodi dane za što bi mu Spara mogla dobro doći.

''Savjet koji sam dobila mi je jako koristan i usmjeren na ono što je možda meni bio problem do sada, stoga ću ga svakako iskoristiti u daljnjoj prodaji'', rekla je Ivana, koja je u konačnici uspjela prodati 11 komada Spare: ''Mislim da će teta Deana biti jako ponosna na mene kad vidi da sam ostvarila ono što sam na početku prodaje zacrtala.''

''Jasna je jako dobro istražila tržište''

Da joj prodaja nije jača strana, odmah je u startu priznala Jasna Karavanić, koja stoji iz Jaggety, dodatka jelu s povrćem.

''Moje prodajne vještine inače su prilično loše. Nisam tog časa znala što trebam napraviti'', kazala je Jasna. No, srećom, njezin Jaggety kao da se prodavao sam od sebe.

Kako bi poboljšala svoje prodajne sposobnosti, Jasni je pristupio njezi tajni kupac Vedran Sorić, konzultant u prodaji s desetogodišnjim iskustvom strateškog i operativnog vodstva na izazovnom tržištu istočne Europe.

''Jako je fokusirana na predstavljanje samog proizvoda, odnosno na tehničko-tehnološke aspekte umjesto da ga pokuša opisati onako kako ga ona doživljava, da je on na neki način njoj promijenio život'', kazao je Vedran te ukazao koja je Jasnina jača strana: ''Jasna je jako dobro istražila tržište. Jako dobro zna što se nalazi na tržištu, tko joj je konkurencija i na koji način pozicionirati proizvod i cjenovno i po pitanju zdrave hrane. Točno zna što je trebalo napraviti.''

''Diana to živi i to se vidi iz njezina pristupa''

Prije odlaska Vedran je Jasni savjetovao: ''I ono što mi fali, a što možete napraviti – postavljajte pitanja.'' Nakon tog savjeta Jasna je uspjela prodatite je zaključila: ''Danas sam naučila da proizvodnja bez prodaje ne može ići.''

Svojim jedinstvenim proizvodom kupce je pokušala osvojiti i Diana Prpić. Svoj slatki BIO namaz od batata pod nazivom Batela servirala je u palačinkama.

Njezin cilj bio je da u 90 minuta pokuša prodati 15 staklenki Batele. Čim je kročila za svoj štand, vidjelo se da Diana zna što radi, a to je primijetila i Mariana Kolar, koja je bila njezin tajni kupac. Mariana je inače stručnjakinja za razvoj biznisa i brendova, prije nego što je kročila u poduzetništvo, radila je kao direktorica i voditeljica prodaje, vodila je EU projekte, edukacije i razne marketinške aktivnosti, a lansirala je i Poduzetničku akademiju. Dianom je bila oduševljena: ''Ona je prirodno srdačna. Ne mora ništa glumiti, ona to živi i to se vidi iz njezina pristupa, tako da je to itekako adut u njezinoj prodaji.''

Mariana je Dianu pitala koliko je truda uloženo u jednu teglicu, na što joj je Diana odgovorila da su to mjeseci truda. Na to joj je Mariana savjetovala: ''Uvijek dajte sve od sebe. Volite to što radite, a onda to recite svima i svugdje.''

Diana je u konačnici uspjela ostvariti svoj zadani cilj i sretna zaključila: ''Danas sam naučila da moram više predstaviti i pohvaliti svoj proizvod jer zaista smatram da imam proizvod koji će osvojiti svijet.''

''Goran ima izvrstan pristup kupcu, zrači pozitivom i samosvjesnošću''

Na kraju emisije svoje je prodajne sposobnosti pokazao i Goran Čipčić, koji je popularizirao bakinu kremu iz narodne medicine. Njegova Zorina mast služi za njegu nadražene kože, a proizvodi se od sastojaka prirodnog porijekla.

Prije nego što se iskušao u prodaji, kazao je da mu je cilj prodati 150 do 200 komada Zorine masti, na što mu je Frano Ridjan rekao da će on biti sretan ako u sat i pol proda 12 komada.

Goran je u konačnici priznao: ''Malo sam u početku poletio. Mislio sam da ću sedam-osam sati prodavati svoju mast. Bit ću svoj. Jesam uzbuđen i zainteresiran kako će sve to skupa izgledati, ali potrudit ću se.''

Goran je krenuo prodavati s velikom upornošću, a pred kraj mu se pred štandom pojavio i tajni kupac Davorin Štetner, poduzetnik i poslovni anđeo koji je svoji prvi poslovni projekt pokrenuo s 20 godina. Štetner je danas vlasnik mnogih projekata, a svoj prvi veliki uspjeh bilježi s 29 godina zakupom medijskih prava za Formulu 1 za Hrvatsku. Investitor je i koji je podigao na noge brojne startupove.

''Goran ima izvrstan pristup kupcu, zrači pozitivom, zrači samosvjesnošću, nekom upornošću i mislim da je on odlučan kad vidi kupca da će mu prodati taj proizvod. Vidim da je on jako uporan u tome da uđe u biznis samostalno, napusti sve.'', kazao je Štetner.

Goran ga je svim srcem želio osvojiti, a na kraju je to i uspio. Štetner mu je poručio: ''Mene si kupio prvenstveno svojim nastupom, mislim da si iskren dečko. Želim ti puno sreće i zapamti samo ovo – nikad nemoj odustati. Neuspjeh je sastavni dio uspjeha. Imat ćeš padove, ali neuspješan si jedno ako nakon pada ne ustaneš i ideš dalje.''

Goran je s osmijehom dočekao Franu, koji mu je priopćio da je prodao 14 komada Zorine masti. Goran je rekao da će baka Zora sigurno biti sretna kad to čuje i zaključio: ''Osjećam se iscrpljeno, ali da budem iskren, i vrijedi toga. Svu ovu iscrpljenost smatram kao slatku brigu koja je bila na mojim leđima.''

Osam proizvoda od osam poduzetnika iz Startaj Hrvatska možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske na posebno označenoj plavoj polici.

