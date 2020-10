U ovotjednoj emisiji ''Startaj Hrvatska'' gledatelji su imali prilike vidjeti kako je nastala ideja za proizvod Jaggety, odgajateljice Jasne Karavanić.

Nakon prvog braka za koji kaže da je bio nesretan, Jasna je upoznala ljubav svog života koji joj je do kraja bio velika podrška. ''Kad sam Marijana ugledala prvi put na svojim vratima, i on mene, kad su nam se susreli pogledi, svaki je u svojim mislima znao da je to – to'', rekla je Jasna.

S djecom su živjeli u svega 38 kvadrata i nisu svi u isto vrijeme stali za stol. Jasna je kuhala svakodnevno, a dok bi drugi jeli za stolom, ona bi umakala kruh u mast od pečenja, zbog čega je u jednom trenutku imala čak 110 kilograma. Debljina za sobom povlači brojne zdravstvene probleme i komplekse, no odluka da smršavi nije bila tako jednostavna. ''Uvijek sam bila na dijetama tipa izgladnjivanja. U tom izgladnjivanju već sam unaprijed razmišljala čega ću se najesti kad skinem kile. Odlučila sam da s obzirom na svoju obitelj i posao, ne mogu biti ni živčana mama, ni živčana supruga, ni nervozna odgajateljica. Jednostavno ću biti takva kakva jesam i gotovo'', kaže Jasna.

Jasna se okrenula zdravoj prehrani i smršavila 30 kg (Foto: Nova TV)

Mješavina začina iz vlastite kuhinje

Jedne je večeri na televiziji čula. Novi način prehrane polučio je rezultate - već u sljedećih pola godine Jasna je skinula. ''Krenula sam u potragu za zdravim začinom. U kuhinji je u jednom trenu bilo barem pet, šest različitih mješavina začina, međutim nisu mi odgovarali i na kraju bi i oni završili u smeću'', priča Jasna.

U toj potrazi za savršenom i zdravom mješavinom začina, imala je veliku podršku svog supruga Marijana. Jedne mu je večeri rekla da bi kupila dehidratore, a on ju je odvezao po njih. Korištenje dehidratora neko je vrijeme palo u zaborav sve dok se na njihovim vratima nije pojavio njezin otac s velikim torbama punima raznog povrća. ''Mislila sam što ću sada s tim i onda sam se sjetila dehidratora. Tada mi se rodila ideja da bih mogla napraviti nekakvu svoju mješavinu začina.

Prvotna ideja je bila da te male kolutiće koji se stisnu kao čvarci, stavim u juhu. Kad sam to stavila u juhu to je bilo grozno. Onda sam u svoju bilježnicu počela pisati što sam sve stavila. Svaki put kad bih probala stavljati tu mješavinu u juhu nešto mi se nije sviđalo i u sljedećem pokušaju to sam eliminirala. Jednog sam časa i na električnoj ploči prepržila i glavicu luka kako su to radile naše bake i to mi isto nije bilo dobro. Tada mi je pala na pamet savršena zamjena, a to je poriluk'', ispričala je Jasna.

Začinsku mješavinu odlučila je napraviti sama (Foto: Nova TV)

Ujutro odgajateljica, popodne poduzetnica

Pokušaja i pogrešaka bilo je puno, sve dok jednog dana Jasna nije bila zadovoljna začinom kojeg je dala svojoj prijateljici da proba. Budući da je začin bio fin, zvali su je mnogi poznanici da im napravi još. ''Ja sam rekla da nemam novaca za toliko povrća, dajte mi barem za povrće, pa ću vam napraviti'', prisjetila se Jasna. Suprugu je predložila da otvore firmu preko koje bi prodavali začin, a on ju je podržao.

Neko su vrijeme štedjeli, sve dok nisu prikupili dovoljno novca za javnog bilježnika i žig. Kad su pokrenuli firmu, nakon smjene koju bi odradila kao odgajateljica, zasukala bi rukave i proizvodila bi svoju mješavinu začina. ''Jaggety se razlikuje od sličnih proizvoda po tome što je potpuno prirodna, nema nikakvih dodataka kemije, nema aditiva i nema mononatrijevog glutaminata koji je jedan od najvećih kancerogenih tvari koje se inače dodaju prerađevinama'', pojasnila je Jasna.

Jaggety možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodajnim mjestima (Foto: Nova TV)

Najgore razdoblje Jasnina života

Nakon nekog vremena njezin suprug počeo je pokazivati znakove Parkinsonove bolesti. Stanje mu se brzo pogoršavalo i jednog je dana završio u bolnici. ''Rekli su da je imao nekoliko infarkta mozga, završio je na aparatima. Bio je 16 dana u dubokoj komi. Doktori su me pripremali i rekli su da, i ako se probudi i ako sam prodiše, bit će biljka. Tako je, nakon 16 dana od kad su ga reanimirali, moj ljubek otišao zauvijek'', u suzama se prisjetila Jasna najbolnijeg trenutka u svom životu. ''Sve što sada radim je moj pokušaj da preživim, dok ne dođem k njemu. Jaggety posvećujem apsolutno njemu'', kaže Jasna.

Startaj Hrvatska kao pozitivan poticaj

Sudjelovanje u ''Startaj Hrvatska'' pomoglo joj je, kaže, da se uzdigne iznad svega i da skupi snagu nastaviti dalje. Direktorica nabave SPAR Hrvatska Žana Lovrić priopćila je Jasni da će SPAR od nje naručiti 4 tisuće komada Jaggetyja. ''Mislila sam da ćete reći 500 ili tisuću komada!'', iznenađena je bila Jasna. ''Ovo je iznad svih mojih očekivanja. Ne mogu vjerovati, to je moja cijela godišnja proizvodnja'', rekla je Jasna.

Jasna je svoj Jaggety stavila na posebne police SPARA, tako da ga se može kupiti diljem Hrvatske u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodajnim mjestima, na 51 lokaciji.

''Danas kad vidim svoj odraz u ogledalu, ispred mene stoji jedna ponosna Jasna koja je krenula u borbu, čvrsta, odvažna. S obzirom na to da imam još neko vrijeme biti na ovom svijetu. Želim nešto i ostaviti iza sebe. Drhtim, ushićena sam, sva sam izvan sebe od sreće i nevjerice'', kaže Jasna.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

