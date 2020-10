U ovotjednoj emisiji ''Startaj Hrvatska'' gledatelji su imali prilike vidjeti kako poduzetništvo nije laka odluka, ali i kako to da se za njega ipak odlučila mlada poljoprivrednica i buduća pravnica Diana Prpić iz Karlovca. Ponosna što nastavlja stoljetnu obiteljsku tradiciju bavljenja poljoprivredom Diana stavlja na pauzu zadnji ispit na Pravnom fakultetu i posvećuje se potom u potpunosti radu na obiteljskom imanju. Diana je ponosna kreatorica slatkog namaza od batata i čokolade – Batela i upravo s tim proizvodom ulazi u projekt ''Startaj Hrvatska''.

''Kao mala nisam se ustručavala nikakvog posla, znala sam i musti krave i uvijek je prvo bio posao, pa onda zabava.'', otkrila je Diana crticu iz svog djetinjstva koje je provela na poljoprivrednom imanju. Diana je uz svakodnevni rad na polju bila uvijek i odlična učenica te je bila svjesna da svojim potencijalima može daleko dogurati. ''Poljoprivreda je trebala biti odmor od posla s kojim sam se planirala baviti'', govori Diana koja na posljetku odabire studij prava. ''Znala sam nekad i po 400 stranica dnevno prolistati i pokušati ih staviti u glavu kako bi što kvalitetnije provela to vrijeme u Zagrebu i kako bi se kod kuće što više mogla posvetiti svojoj pravoj ljubavi.''

Diana 2015. godine prebacuje OPG s bake na sebe (Foto: Nova TV)

Ekološko proizvodnja i početak uzgoja nove kulture

U međuvremenu, OPG je rastao, sve je više bilo posla, i fizičkog i administrativnog. ''Uvela sam ekološku proizvodnju još dok je baka bila nositelj OPG-a. Samim time sam preuzela veliki dio administracije jer baki bilo skoro pa nemoguće pratiti nove zahtjeve i modernu tehnologiju, a to bi dovelo do toga da OPG stagnira, a to nitko nije htio'', priča Diana koja se u jednom trenutku odlučuje i na uzgoj batata. ''Na batat sam se odlučila zbog dugogodišnjeg nagovaranja prijatelja. I jednostavno mi se dogodio klik. Bojala sam se jer je to bila nepoznata kultura'', Diana je posadila batat, čak u tajnosti, bez da su znali njeni roditelji.

Žonglirajući dva različita života, jedan studentski i jedan poljoprivredni, nije bilo jednostavno. Posao se povećavao na oba fronta i 2015. godine se vraća u svoj rodni kraj, prebacuje OPG s bake na sebe. ''Imali smo samo sezonske proizvode i sezonski izvor financija, pa smo odlučili uvesti prerađevine'', govori Diana.

Od neuspješne paštete do uspješnog slatkog namaza

Prvo sam napravila paštetu od batata i to je bio potpuni promašaj. No, Diana nije stala sa svojom kreacijom, te se zatim okušala u spoju batata i čokolade. ''Jednostavno mi je došlo. Svi vole i batat i čokoladu. I tako je nastao slatki namaz od batata i čokolade'', opisuje Diana koja je išla i korak dalje te izumila kolorističan namaz u dvije boje.

Dianin tata je najveći ljubitelj Batele (Foto: Nova TV)

''Batelu je prvo probala moja mama, a tata je danas najveći ljubitelj.'', izjavila je Diana te dodaje: ''Uhvatio me, kako ću ga prodati …'' No, Batela je osvojila sve nagrade na prvom natjecanju za proizvode te vrste, a potom i na brojnim drugim domaćim i međunarodnim natjecanjima na temu inovacija u prehrani. Diana je za svoj proizvod dobila i

Diana je u emisiji otkrila i da je u razvoj Batele uložila više od 50 tisuća kuna koje je zaradila sezonskim radom na svom OPG-u. ''Niti jedne sekunde nisam dvoumila da to sve uložim u Batelu jer sam smatrala da ona ima potencijal koji treba razviti i da ću sa svim tim certifikatima Batelu moći približiti svim dobnim i zdravstvenim skupinama i steći povjerenje u nas i naš proizvod.''

SPAR Hrvatska naručio je 17 tisuća komada proizvoda Batele

Diana je dobila priliku u ''Startaj Hrvatska'', a prije nego je saznala da je ušla u ovaj jedinstveni projekt je rekla: ''To bi bila odskočna daska preko koje bi ja okrunila sav svoj trud i rad, dugogodišnje snove, želje i ambicije. Da se Batela nađe na policama SPAR-a to bi bio vrhunac i njezine i moje karijere''. Njena ideja, trud i vizionarstvo je prepoznato, stoga SPAR Hrvatska od Diane naručuje 17 tisuća komada proizvoda Batele. Direktorica nabave prehrane i NF1 SPAR Hrvatska Žana Lovrić saopćila je Diani: ''SPAR će od Vas naručiti toliko Batele koliko je dovoljno za jednu užinu svih osnovnoškolaca u dvije županije – Karlovačkoj, odakle i Vi dolazite, i Koprivničko-križevačkoj!'' Diana je jedva suspregnula emocije nakon što je čula ovu nevjerojatnu brojku.

SPAR Hrvatska od Diane naručuje 17 tisuća komada proizvoda Batele (Foto: Nova TV)

Testiranje proizvoda s Karlom Mrkšom

Karlo Mrkša proveo je i testiranje Batele, tako da su ovaj slatki namaz probale različite generacije. No, prije samog slatkog namaza, zavezanih očiju kandidati odabrani za testiranje probali su prvo razno povrće, koje su morali prepoznati, a potom je pred njih stigla i Batela. S obzirom na reakcije koje su uslijedile, zaista stoji tvrdnja da je ovo ukusna slastica, te da postoji povrće koje će i djeca voljeti. Osobe koje su testirale Batelu, krenule su nakon kušanja i predlagati jela s ovim slatkim namazom. Tako je uslijedilo i pravljenje i torte i palačinke s Batelom koje su testeri također kušali i ocijenili.

Diana je svoje bočice stavila na posebne police SPARA, Batela se tako našla diljem Hrvatske, u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodajnim mjestima, na 51 lokaciji. ''Osjećam se kao da sanjam, i naporno je i stresno, nismo nikad više radili kao u ovom periodu, no kad vidim kako se povećava svaki dan broj bočica i kad vidim kako one nastaju, onda se svaki trud isplatio. Startaj Hrvatska je veliki korak u ostvarenju moga sna'', govori Diana.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2020. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovinama diljem Hrvatske.