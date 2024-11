Neiskorišteni resurs postao uspješan posao: Ostajalo im je previše batata pa su ga iskoristili za tjesteninu

Iako im je poljoprivreda bila tek "ispušni ventil" od svakodnevnog posla, nakon nekog vremena prepoznali su potencijal koji se u njoj skriva i pretvorili taj hobi u svoj novi posao. "Inženjer računarstva povezan je s poljoprivredom kroz matematiku", ističe Sven. Karolina, s druge strane, vodi kozmetički salon, no oboje su jednako posvećeni poljoprivrednoj proizvodnji, u koju su uključili i Svenovog brata i šogoricu. ''Kad mi je brat došao i rekao da će uzgajati batat, bilo mi je to čudno jer nije imao puno iskustva u polju i s radnim strojevima“, ispričao je Slaven, Svenov brat. Iako Sven i Karolina nisu mnogo znali o poljoprivredi i što ih čeka, odvažno su se bacili na posao.

Sven Perec i Karolina Belančić (Foto: Startaj Hrvatska)

Dok je Sven u djetinjstvu imao doticaj s poljoprivredom, Karolina nije, ali je tijekom boravka u SAD-u otkrila batat, povrće koje će kasnije igrati ključnu ulogu u njihovoj poslovnoj priči. „Bila sam u Americi i tamo sam se prvi put susrela s tom namirnicom i bila mi je zanimljiva, finija nego krumpir“, ispričala je Karolina.

Njihov prvi poljoprivredni projekt bila je sadnja batata, ali nakon nekoliko sezona primijetili su da im na polju ostaje značajan dio batata druge klase, koji nije bio tržišno iskoristiv. Odlučili su pronaći način kako bi iskoristili sve plodove svog rada i tako se rodila ideja o tjesteninama. „Do ideje da se radi tjestenina došlo je nakon što nam je ostajalo previše batata. Zaključili smo da treba napraviti neki proizvod, neku prerađevinu“, kaže Karolina, a Sven dodaje da su htjeli iskoristiti sav batat i zaokružiti tu svoju poljoprivrednu priču.

No, put od ideje do realizacije bio je pun izazova. Sven i Karolina su eksperimentirali s različitim vrstama brašna kako bi stvorili savršenu tjesteninu. ''Kemijali smo svašta. Kupili smo razna brašna, pirova, crno, raženo, kukuruzno i doma smo isprobavali'', rekla je Karolina. Njihov cilj bio je proizvod bez jaja, čime su stvorili vegansku opciju tjestenina, ali tu nisu stali. Uz tjestenine s batatom, u svoju ponudu dodali su i tjestenine s butternut tikvom, špinatom i one obogaćene proteinom sirutke za ljubitelje visokoproteinskih namirnica.

Perec tjestenina (Foto: Startaj Hrvatska)

Njihova tjestenina ''Perec'' izrađena je od visokokvalitetne durum pšenice, a posebnost im daje brončani kalup koji oblikuje fusile s hrapavom teksturom, idealnom za prianjanje umaka. Ulazak na tržište nije bio jednostavan. Proces audita i kontrole kvalitete od strane stručnjaka iz SPAR-a pokazao se zahtjevnijim nego što su očekivali. Sven i Karolina su prošli kroz višesatne inspekcije svakog kutka svoje proizvodnje, no taj ih je izazov dodatno motivirao. „Audit je bio zanimljiv. Očekivanja su bila da će doći dvije gospođe, popit ćemo kavu, malo se prošetati po pogonu, ja ću pokazati dokumente. Ali sve je trajalo pet sati. Ne postoji posuda, kvadratni centimetar koje gospođe nisu istražile“, ispričao je Sven, a Karolina dodala da su se bacili na rješavanje nesuglasnosti, čim su dobili izvještaj.

Njihova tjestenina ''Perec'' izrađena je od visokokvalitetne durum pšenice (Foto: Startaj Hrvatska)

U emotivnim trenucima, Karolina i Sven su podijelili kako su razmišljali o odlasku iz zemlje, no na kraju su odlučili ostati i razvijati svoj posao u Hrvatskoj. ''Da smo otišli van, ponovno bismo se prije ili kasnije vratili tu i tu radili nešto svoje. Tu nam je baza, ako odemo van, tamo si stranac, tuđinac“, objasnio je Sven. Njihova povezanost s obitelji, ljubav prema zemlji i ambicija bili su jači od izazova koje su susretali. Oboje su složni u tome da sada vide samo nove prilike i uspjehe koji ih čekaju, jer nakon ovoga – samo je nebo granica.

Njihov trud i predanost donijeli su im narudžbu od 20.000 komada proizvoda za SPAR (Foto: Startaj Hrvatska)

Njihov trud i predanost donijeli su im narudžbu od 20.000 komada proizvoda za SPAR, što je samo početak za ovaj poduzetnički par koji je svoja znanja i ljubav prema poljoprivredi pretočio u uspješan posao. „Prešli smo ogromnu stepenicu u našem poslovanju. Nakon ovog, samo nam je nebo granica. Sad će samo vrijeme pokazati hoće li kupci prepoznati kvalitetu naše tjestenine“, zaključila je Karolina.

