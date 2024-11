Uznemirujući prizori - Psi im dolaze u groznom stanju, neki i seksualno zlostavljani: "Polomljene noge su bile ogrebane do kosti, a želudac pun kamenja"

Puni krpelja, otvorenih rana, šugavi, polomljenih nogu, očerupani i izgladnjeli. Mučne slike dolaze iz međimurskih romskih naselja. Čakovečko sklonište za životinje puno je zapuštenih i zlostavljanih pasa.



"Psi iz romskih naselja dolaze teško zanemareni, puni parazita, krpelja, glista, šuga, tamo je šuga rasprostranjena u svim naseljima mnogi su polomljenh ekstremiteta, polomljene kralježnice, puni rana", upozorila je Aleksandra Hampamer, predsjednica udruge Prijatelji životinja u Čakovcu.



Spasili su do sada više od tri tisuće pasa iz obližnjih romskih naselja, ali kažu problem se ne da riješiti jer stalno dovlače nove štence, a kada narastu prepušteni su ulici.

Krumel je tako ostao bez obje noge.



"Njemu je auto prešao preko kralježnice, slomio mu je obje noge, on se tako tjednima vukao po asfaltu. Kompletno su se ogreble noge do kosti, jeo je kamenje jer je bio gladan, želudac mu je bio pun kamenja", ispričala je Hampamer mučnu priču.



Imali su i slučaj seksualnog zlostavljanja psa. Policija je podnijela kaznenu prijavu. Pas je zbrinut u skloništu, i oporavio se.



Ekipa Dnevnika Nove Tv otišla je do romskog naselja. Na licu mjesta snimili su šepave i zapuštene pse. I predstavik Roma kaže da su svjesni problema koji stvaraju neodgovorni pojednici i za njih je to sigurnosni problem.



"Sad maloprije dva tjedna bila su tri napada na jedno dijete i odrasle osobe. Uglavnom su to ovčari, pitbul stafordi, previše ih ima, šire se bolesti, veoma su neuredni. Ovaj problem ganjamo već dugo. Predlažem da se maknu svi psi iz romskog naselja", navodi kao rješenje Snježan Oršuš, zamjenik predstavnika roma u Piškorovecu.

Problem je što nitko ne odgovara za mučenja životinja. Prekršajni nalozi dođu na sud, kazne se odrede, ali mnogi imaju zaštićene račune pa ih se ne može ovršiti.

Iz Grada Čakovca odgovaraju da je zadnja kontrola u romskom naselju bila u studenom ove godine, izrečeno je 18 novčanih kazni, ali svjesni su da od mnjih neće biti ništa. Samo je jedna ove godine naplaćena.



Najveće sklonište za životinje već godinama zbog pasa iz romskih naselja puca po šavovima. Samo od početka ove godine spasili su 450 pasa još i 500 čeka da ih se spasi, što je kapacitet cijelog skloništa.



Načelniku Male Subotice Koko je drugi pas kojeg je udomio iz obližnjeg romskog naselja.



"U azil je stigao u katastrofa stanju, trebalo nam je gotovo dva mjeseca da proviri ovaj ljepotan, da se malo udeblja, da bude pravi pesek kakav je tenutno", rekao je Valentino Škvorc, načelnik Općine o svojem ljubimcu Koku.



Kao lokalna zajednica, kaže, sve se teže nose s ovim problemom. Pomoć su tražili od Ministarstva poljoprivrede, na nedavnom sastanku dogovoreno je da će se nastaviti financiranje kastracije pasa.

"Kastrirali smo 180 pasa i to je onda prevencija oko tisuću štenaca, to je već velika stvar", rekao je Bruno Bujanić, voditelj čakovečkog skloništa za životinje.



Velika je stvar da se psi oporavljaju. Seppi je došao pun rana i ožiljaka po cijelom tijelu, no već je puno bolje. Mnogi od njih još uvijek čekaju svoj novi dom. Iz skloništa pozivaju ljude na udomljavanje jer svaki udomljeni pas stvara mjesto za novog psa kojem se tako može spasiti život.

