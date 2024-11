Ivana i Ivica iz Samobora motivirani zdravljem svoje djece osmislili proizvode od bobica koje kod nas nisu tako česta pojava

Ivica je odrastao u Samoboru, dok je Ivana porijeklom iz Splita. Njihova ljubavna priča započela je slučajno, kada je Ivana nakon završetka fakulteta našla posao u Samoboru. Tražeći stan, naišla je na oglas u kojem je Ivica tražio cimera. To ih je spojilo, a uskoro su počeli planirati zajednički godišnji odmor, gdje su se posebno zbližili i započeli vezu.

Ivica je od malih nogu razvio ljubav prema zemlji zahvaljujući svojoj majci, koja je uvijek brinula o obiteljskom vrtu. Iako je većina vrta bila iskorištena, jedan dio zemlje ostao je neobrađen, što je Ivicu potaknulo na razmišljanje o tome što bi tamo mogli uzgajati. Lampica za idejom zasvijetlila je kad su se najmanje nadali. Naime, u svojim posljednjim godinama života, Ivanin otac trudio se živjeti što zdravije, što je Ivanu potaknulo da istražuje biljke s visokim nutritivnim vrijednostima. „Čitali smo da je haskap, bobičasto voće puno benefita“, istaknula je Ivana.

Ivana i Ivica iz Samobora motivaciju pronalaze u svojoj djeci (Foto: PR)

Nakon što su zasadili haskap bobice, poznate i pod imenom sibirske borovnice, ubrzo je došlo i do prve berbe. „Berba je naporna, ali kratko traje“, komentira Ivana. Iako su isprva planirali prodavati svježe bobice, ubrzo su počeli razmišljati o preradi proizvoda. ''Okusom podsjeća malo na šljivu, ali ima svoju posebnu teksturu“, komentirao je Ivica okus ovog posebnog voća, dok je Ivana dodala da je kiselkasto-slatkastog okusa. Početna ideja bila je napraviti džem, no prvi pokušaji nisu išli po planu. „Prvo smo kuhali džem kod kuće, ali ispao je rijedak i nije bio dobar. No, okus haskapa bio je pun i dobar“, prisjeća se Ivana.

Prvi pokušaji džema kod kuće nisu prošli dobro, ali nisu se predali (Foto: PR)

Ivica je od početka bio uvjeren da će njihov trud uroditi plodom te da moraju razviti vlastitu proizvodnju. „Bobice su kratkog roka, traju deset dana, ali kad se šokiraju, imate vremena od njih napraviti dobar proizvod“, objašnjava Ivica. S vremenom su usavršili proizvodnju i stvorili liniju prirodnih džemova i sokova od haskapa.

Proizvodi OPG-a Babojelić (Foto: PR)

Kao dio projekta ''Startaj Hrvatska'', Babojelići su morali proći stroge kontrole kvalitete, koje je provodio SPAR-ov stručni tim. Iako je bilo nekih nesukladnosti u proizvodnji, sve su uspješno otklonili. Nakon toga stigla je velika vijest – njihovi proizvodi bit će dostupni na policama INTERSPAR-a i odabranih SPAR trgovina. SPAR Hrvatska od njih je naručio 2.000 komada soka od haskapa, 3.000 komada džema i 3.000 pakiranja smrznutih haskap bobica.

Ivica i Ivana Babojelić (Foto: PR)

Za obitelj Babojelić, ovo je bio ogroman korak u njihovom poslovanju. „Oduvijek sam vjerovao u naš proizvod, a sada kad ga vidim na policama, izgleda mi nestvarno“, kazao je Ivica, a Ivana je dodala da je ovo velika stepenica u njihovim životima.

Njihovi sokovi, džemovi i smrznuti haskap prodaju se u SPAR i INTERSPAR trgovinama (Foto: PR)

Proizvod od haskapa možete pronaći na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovinama, kao i proizvode svih osam kandidata projekta ''Startaj Hrvatska''.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR po najvišim profesionalnim standardima.