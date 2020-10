U prvoj emisiji ''Startaj Hrvatska'' gledatelji su imali priliku upoznati Gorana Čipčića, njegovu baku, ali i sve kvalitete i cijelu priču koja se krije iza ''Zorine masti'', kreme čija se receptura prenosi s koljena na koljeno u njegovoj obitelji.

Goranova prabaka davno je počela proizvoditi mast, ali prvi veliki uspjeh dogodio se 80-ih godina kada su se dva muškarca opekla i spas pronašla upravo u Zorinoj masti. Od tada za Goranovu baku i njezinu mast zna cijela Dalmacija. ''Moja je mast išla u Afriku, u Njemačku i Kanadu i svi su se čudili kako je to dobar lijek'', govori baka Šima, koju svi zovu Zora.

Goran je kao dijete često viđao ljude koji dolaze po mast i nije pokazivao interes za kremu, već je poput brojnih dječaka te dobi maštao o nogometnoj karijeri. Okolnosti su ipak bile kompliciranije. ''Bilo nas je četvero u obitelji, ja sam najmlađi, i financijski nije bilo baš izdržljivo. Bilo je i vrijeme recesije, nije bilo lako, i tu je veliku, veliku ulogu odigrala baba sa svojom kremom. Pomogla je mojim roditeljima da nas digne na noge'', priča Goran.

''Baba je jedna od najvažnijih osoba u mom životu. Sve me naučila i najviše sam vezan za nju'', iskreno govori Goran, koji je u emisiji ''Startaj Hrvatska'' ispričao kako se kad je njegov djed preminuo, on kao najmlađi preselio svojoj baki koja se tada bojala spavati sama. ''Nisam prijateljima govorio da spavam s babom, bilo mi je neugodno'', ispričao je Goran. On je potom završio i srednju školu, zatim upisao Ekonomski fakultet u Splitu, a kako je bio vezan za baku, svakodnevno je putovao na predavanja.

Goran Čipčić s babom Zorom (Foto: Nova TV)

Na ideju je došao s 22 godine

''Želio sam puno više, želio sam bolje. Tijekom studija financijski su mi pomagali baba i roditelji, ali kad bi uhvatio malo prostora, radio bih u skladištu, konobario sam... no nisam bio ispunjen'', priča Goran. Našao se ovaj student u životnoj dilemi što i kako dalje. I jednu večer, koju, kaže, nikad neće zaboraviti, sinula mu je ideja - babina krema!

''Imao sam tada 22 godine, nisam još ništa postigao u životu, i kada sam iznio obitelji ideju da ću napraviti posao od babine kreme, krenuli su silni komentari'', priča Goran kako je na samom početku naišao na otpor i nerazumijevanje unutar obitelji. No on je bio uporan. ''Zacrtao sam - ja to moram naučiti! Babu sam satrao da mi objasni. Trebalo mi je mjesec dana da naučim kako se radi. Zorina mast nije smjela izgubiti na kvaliteti kako ju baba radi'', objašnjava Goran. ''Ja hoću da on završi svoju školu i da nađe posao'', govorila je Goranova baka. S vremenom je Goran savladao recepturu i potom u skromnim uvjetima kreće u ozbiljnu izradu kreme.

Trenutak kada je Goran saznao da je na pravom putu

Trenutak kad je shvatio da ne smije odustat je bio onaj nakon iskustva jednog Zadranina koji mu se obratio za pomoć zato što je imao problem sa svrbežom kože punih šest godina. Nakon što je Zorina mast riješila njegov problem, Goran je shvatio da je taj osjećaj neprocjenjiv: ''Predobar osjećaj – ja ću pomagati ljudima!'' Kako je potražnja počela sve više rasti, Goran je shvatio kako je to posao koji treba ozbiljan zaokret i baš u tom trenutku projekt ''Startaj Hrvatska'' otvara svoje prijave. ''Vidio sam priliku da svima predstavim svoj proizvod i ono najbitnije – da babu učinim ponosnom za sve ove godine što je ona pomagala meni. Smatram da će moja poduzetnička ideja danas-sutra donijeti kruh mojoj obitelji i ako Bog da životnu stabilnost'', govori Goran, koji je ulaskom u projekt ''Startaj Hrvatska'' samo potvrdio da je na pravom putu.

Zorinu mast možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

''Čekalo me puno posla pri realizaciji mog projekta. Samo saznanje da sam prošao za mene je predstavljalo odgovornost, dati sebe cijeloga u to. To je bila situacija koju nisam smio propustiti'', priča Goran. U jednom trenutku imao je cijelu listu zadataka. Prvo je trebao otvoriti obrt, zatim pronaći novi prostor, opremiti ga, a za sve to trebala je i podrška. ''Startaj Hrvatska'' prepoznaje dobar proizvod, ali i sve one koji su spremni učini sve da bi taj proizvod uspio. Goran je sve što je imao, uložio u ''Zorinu mast'', u malo vremena morao je napraviti puno toga kako bi zadovoljio kriterije projekta. ''Moja teorija je - kad ti je teško, upri još jače. Nema odustajanja!'' Goran je naposljetku uz veliku stručnu pomoć SPAR Hrvatska uspio prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, u rukama sada drži obrtnicu, a za njegove uspjehe saznala je i njegova okolica.

''Cilj moje poduzetničke ideje nije da sebe uzdignem, ja sam tu nebitan. Želim da ljudi znaju gdje mogu pronaći pomoć kada imaju neku otvorenu ranu, opekotinu, svrbež'', govori Goran.

Ostvarenje snova – Zorana mast u SPAR-u Hrvatska

Čudotvornost Zorine masti krije se u njezinim vrijednim sastojcima. Svi su sastojci uzgojeni ili pripremljeni kod lokalnih, domaćih proizvođača i prerađivača s područja Dalmacije, a mast ne sadrži konzervanse, umjetna bojila niti mirise. Zorina mast namijenjena je svim tipovima kože te može pronaći univerzalnu namjenu, iako se pokazala najuspješnijom u liječenju nadražene kože.

Najveće uzbuđenje uslijedilo je dolaskom u centralno skladište SPAR Hrvatska, gdje je Goran dobio informaciju o tome koje je količine potrebno isporučiti kako bi njegov proizvod stao na posebne police trgovina diljem Hrvatske. Direktorica nabave prehrane i NF1 SPAR Hrvatska Žana Lovrić Goranu je priopćila kako će se njegov proizvod naći na policama u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodajnim mjestima na 51 lokaciji diljem Hrvatske. Goran je očekivao da će SPAR naručiti tri do četiri tisuće komada Zorine masti, tako da je uslijedilo veliko iznenađenje kad je čuo da narudžba glasi – 8 tisuća komada Zorine masti. ''Naježio sam se cijeli, ponos, sreća... To je ono čemu sam težio, zbog čega sam uporno išao i glavom kroz zid, da objasnim svojima da se od toga može nešto napraviti... Glavni cilj mi je učiniti babu ponosnom!'' iskreno je rekao Goran.

Zorinu mast možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Testiranje proizvoda s Karlom Mrkšom

Karlo Mrkša u emisiji je testirao Zorinu mast, a za te se potrebe glumac prvi put u životu okušao i u varenju limarije automobila. Da mast odlično djeluje za opekline, ožiljke, rane i suhu kožu, iskušao je i autolimar u radionici u kojoj se Karlo našao te iz prve ruke svjedočio sjajnim reakcijama na proizvod.

Da plivanje kontra struje može dovesti do uspjeha, pokazala je priča Gorana Čipčića, koji je svoj san ostvario ušavši u projekt ''Startaj Hrvatska'' te ugledavši svoju mast na SPAR-ovim posebnim plavim policama. ''Prije šest mjeseci bio sam student ekonomije, a sad sam poduzetnik. Ostvarujem svoje snove i živim u njima. Uz podršku pravih ljudi, nema straha i sumnje za dalje. Nije bilo lako i neće biti lako, ali sam sam sebi dokazao da mogu!'', rekao je za kraj Goran.

Zorinu mast koju Goran ručno proizvodi od lokalnih sastojaka iz Dalmatinske zagore možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Lijepe Naše na posebno označenim plavim policama.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2020. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.